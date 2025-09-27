OK便利店遭網絡攻擊　方保僑估計同系統聖安娜餅屋等亦被黑客入侵

連鎖便利店Circle K（OK便利店）受網絡攻擊，導致發生網絡中斷事故，部份系統包括電子支付系統、電子郵件和會員獎勵計劃等無法使用。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，OK便利店有可能受到勒索軟件攻擊，黑客利用系統保安漏洞駭入系統，並將資料庫加密再索要金錢。修復時間愈久，資料外泄的風險愈大。



利亞零售有限公司近日亦有網路中斷事故，方保僑估計，OK便利店雖然已經出售至加拿大ACT公司，但仍然沿用利亞零售系統，因此受到影響。利亞零售旗下商店包括聖安娜餅屋、Mon cher日本高級蛋糕店及Zoff時尚眼鏡店等，據了解其零售系統同樣無法接駁至中央系統。而聖安娜餅屋及Mon Cher都有在網上發出網絡系統故障的公告。



（圖片來源：OK便利店）

OK便利店昨日（26日）公布，確認近日發生的網絡中斷事件源於一次網絡攻擊，現正全力搶修，並會確保客人的資料安全與完整，目前門市繼續營業，顧客只能以現金和八達通支付。公司指，會盡快恢復電子支付等服務，將於服務全面恢復後，公布相關詳情。

方保僑料黑客入侵系統勒索 OK便利店會員或有資料外泄風險

方保僑估計，OK便利店有可能受到勒索軟件攻擊，黑客利用系統保安漏洞駭入系統，並將資料庫加密再勒索金錢。修復時間愈久，資料外泄的風險愈大。他認為OK便利店要與時間競賽，找出病毒源頭及修補保安漏洞，以防病毒之後經主系統「向下感染」，影響所有分店的終端系統；病毒亦可能是從分店的系統中駭入，因分店系統保安較主系統寬鬆。

他又認為，OK便利店由本月21日公布有網絡中斷事件，至今仍未完成修復，有可能是沒有為系統進行備份，又或正審視資料外泄的風險，因黑客或在得不到贖金時將其資料庫公開，而最受影響的會是OK便利店的會員。

近日利亞零售亦有公布發生網路中斷事故，零售系統無法接駁至中央系統。方保僑稱雖然利亞零售早已將OK便利店售予加拿大公司ACT，但OK便利店仍沿用利亞零售的系統，相信利亞零售旗下亦受到影響。

利亞零售與OK便利店同在21日公布有網絡中斷事件，利亞零售在20日受到攻擊，已影響其內部系統及會員獎勵計劃的相關功能，但公司門市仍然照常營業，顧客可使用現金、八達通及其他電子支付方式付款。利亞零售旗下商店包括聖安娜餅屋、Mon cher日本高級蛋糕店及Zoff時尚眼鏡店等。其中聖安娜餅屋及Mon cher日本高級蛋糕店，都有在網上發出關於網絡故系統故障的公告。

利亞零售旗下的聖安娜餅屋官網，近日發出「系統故障及網購暫停通知」的公告。（聖安娜餅屋網頁截圖）

利亞零售旗下Mon cher日本高級蛋糕店官網今日（27日）顯示「系統正在維護中」。（Mon Cher網頁截圖）

利亞零售旗下的Mon cher日本高級蛋糕店，於9月21日在FB專頁發出公告，指「由於網絡系統故障中，網上訂購受到影響，暫未能提供服務。」（Mon Cher Facebook截圖）

利亞零售又表示，已聘請第三方取證專家合作，釐清事件原因、範圍及影響程度，包括是否有任何資料外泄；將適時作出進一步公佈，向股東和潛在投資者滙報任何重大進展。利亞零售最後表示，已向執法部門報告此事件，並將於發現任何資料外泄事件時向香港個人資料私隱專員公署報告。