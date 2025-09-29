淘汰歐盟四期柴油車資助申請期延長一年　環保署：運輸業經營困難

環境保護署今日（29日）公布，考慮到目前運輸業界在經營上正面對的挑戰和困難，決定將2010年及2011年首次登記的歐盟四期柴油商業車輛，申請「淘汰歐盟四期柴油商業車輛特惠資助」的截止日期分別延長一年。署方又提醒，車主須符合特惠資助計劃所訂定的其他申請資格，及完成所有相關程序，並於其適用的新截止日期或之前提交特惠資助申請，方可獲批。



政府將於2027年底前分階段淘汰約4萬輛歐盟四期柴油商用車。（資料圖片）

環保署於2020年推出「淘汰歐盟四期柴油商業車輛特惠資助」，目標是在2027年底前分階段淘汰約4萬輛歐盟四期柴油商業車輛，包括柴油貨車、非專利巴士和小型巴士。合資格車主須在計劃推行期內，將其歐盟四期柴油商業車輛交由計劃下的登記拆車商拆毀，並於有關限期前到運輸署取消車輛登記，以及在取消車輛登記後三個月內申請特惠資助。

於2010年及2011年首次登記的歐盟四期柴油商業車輛車主，需分別2025年12月31日及2026年12月31日前申請特惠資助。

環保署今日（29日）公布，將2010年及2011年首次登記的歐盟四期柴油商業車輛，申請「淘汰歐盟四期柴油商業車輛特惠資助」的截止日期分別延長一年。（資料圖片）

環保署表示，考慮到目前運輸業界在經營上正面對的挑戰和困難，部分於2010年及2011年首次登記的歐盟四期柴油商業車輛車主，或未能於申領特惠資助的截止日期前申請特惠資助，決定將截止日期延長，分別延至2026年12月31日及2027年12月31日，即比原來截止日期延後一年。

環保署提醒車主，仍須符合特惠資助計劃所訂定的其他申請資格及完成所有相關程序，並於其適用的新截止日期或之前提交特惠資助申請，方可獲批特惠資助。

署方又提醒車主，根據《空氣污染管制（空氣污染物排放）（受管制車輛）規例》（第311X章）（《規例》），政府將分別於2025年12月31日及2026年12月31日後，停止為2010年及2011年首次登記的歐盟四期柴油商業車輛發出／續發車輛牌照。如車主需為有關車輛續領牌照，須按《規例》第6條向環保署申請豁免，以延後有關車輛的淘汰限期。