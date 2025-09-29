調查揭6成文體旅場地無障礙設施未達標　 購體育園輪椅席票耗71天

香港復康會調查揭示，近六成文體及旅遊場地的無障礙設施未達標準，近六成暢通易達洗手間空間不足，八成輪椅席太遠或視野受阻。調查亦發現，有殘疾人士為購買啟德體育園輪椅席門票時，因網上資訊不齊全、致電購票熱線無人接聽等原因，最終耗時71日才成功買票。隨著全運會臨近，團體促請政府立即改善，確保殘疾人士能平等參與城中盛事。



（香港復康會提供）

（資料圖片）

香港復康會聯同無障礙關注平台等，就香港文化、體育及旅遊場地無障礙設施進行研究，研究採用網上問卷調查及實地巡查。團隊透過網上問卷，訪問了177名肢障或行動不便的成年人，7成受訪者表示希望參與更多文體旅活動；近半受訪者指，最常見的障礙包括無障礙環境及設施不完善，另有37.3%受訪者表示，公共交通的無障礙程度不足。而他們在規劃行程時，發現主要文化場所及旅發局推薦景點等地方的網上資訊參差不齊，如導航不準確或欠缺無障礙設施資料。

硬件設施普遍不達標 近六成暢通易達洗手間不合格

團隊亦在今年4至9月巡查政府管理的體育館、科學館及公園等，以及亞博館、啟德體育園等76個場地，發現近6成基礎無障礙設施未完全符合《設計手冊：暢通無阻的通道2008》要求，包括近6成暢通易達洗手間可移動空間不足、8成文化表演場地輪椅席太遠或視野受阻，逾6成展覽場地展品過高、過低或通道窄等阻礙輪椅使用者視線。

（資料圖片／高仲明攝）

殘疾人士購啟德體育園輪椅席票 電郵查詢個多月才獲回覆

研究亦指出，作為重點盛事場地的啟德體育園，只能透過電話訂購主場館及體藝館的輪椅席門票。調查發現，殘疾人士在購票時，會遇到網上資訊不全、購票熱線長期無人接聽、電郵查詢一個多月後才獲回覆等問題，導致整個購票過程最終長達71日。而且，在活動當日，場內的輪椅席空置率高，卻不設即場售票，亦有職員帶錯路或使用高櫃枱服務輪椅使用者等情況。

（資料圖片/黃浩謙攝）

調查發現場地工作人員普遍態度良好，並樂於提供協助，但他們對於如何為殘疾人士提供適切的幫助卻顯得認知不足，例如有職員建議搬抬電動輪椅上樓梯、升降台故障但無職員協助，及在場地進行儀式時遮擋無障礙通道等。團隊建議有關當局為職員提供殘疾意識和相關法例的定期培訓。

香港復康會研究及倡議中心顧問陳君寧表示，全國運動會及特殊奧林匹克運動會將於11月在本港舉行，希望當局能改善場地售票及設施，讓殘疾人士及其他有需要者能親身到場觀賽，真正落實無處不旅遊的政策。