頂級韓牛十月襲港　必嚐銅鑼灣柏寧酒店限定韓牛菜單

香港人無牛不歡，尤其對頂級牛肉的追求從不間斷，近年被譽為牛肉界另一塊瑰寶的「韓牛」（Hanwoo）亦備受追捧。韓國農水產食品流通公社香港支社（aT Center Hong Kong）今年十月與香港柏寧酒店的SKYE Roofbar & Brasserie攜手，獨家推出韓牛菜單，讓香港消費者有機會親身體驗頂級韓牛無與倫比的魅力。



解構韓牛入口即溶的秘密

提起韓牛，許多人第一時間想到的就是其異常柔嫩的口感與獨特的牛油香氣。這種卓越的味覺體驗，來自於豐富且細緻的肌內脂肪，也就是我們常說的「油花」。與其他牛肉不同，韓牛的油花分布極為均勻，入口即化的質感令人難忘，餘味乾淨而深邃，帶來層次豐富、細膩的風味。

支撐這種高品質的背後，是韓國先進且嚴謹的飼養方式。韓牛除了穀物飼料外，還會攝取稻草等粗飼料，因此肉質細膩無腥味，風味純淨且深厚。在健康方面，韓牛所含的脂肪酸中，富含單元不飽和脂肪酸「油酸」，不僅提升口感，亦兼顧健康考量。

不只A5！韓國嚴格分級制度 確保1++頂尖品質

為了確保每一口韓牛都帶來最極致的享受，韓國設有非常嚴格的牛肉分級制度。此制度由韓國公營機構韓國畜產品品質評價院（KAPE）負責管理，評估標準包括油花分布、肉色、脂肪顏色、肉質紋理及熟成度等五大項目。

最高等級為「1++」，象徵着頂級品質。此等級的韓牛擁有最豐富的油花、鮮紅的肉色、完美的乳白色脂肪，只有最優質的部位才有資格獲得此等級，確保極致的柔嫩口感與肉汁。

接下來是「1+」與「1級」，雖然油花略少，但品質依然卓越。透過這套嚴謹的制度，韓國確保每一位消費者所享用的韓牛皆符合最高品質標準。

aT香港支社長金顯鎬先生：「持續在香港市場推廣韓牛」

為向香港市民深度推廣韓牛，aT香港支社社長金顯鎬先生分享道：「我們的目標是將韓牛定位為香港競爭激烈的美食界中，頂級的奢侈品牛肉。我們不僅是提供一餐美食，更是希望提供一種沉浸式的體驗，全方位展示韓國牛肉的藝術性與優越品質。」他補充，這次推廣體現了公社透過優質的合作夥伴、消費者教育及高效活動來推廣K-Food的承諾，並以香港作為重要的戰略門戶。

想一嚐頂級滋味？銅鑼灣SKYE推出限定韓牛菜單

想親身感受韓牛的非凡魅力？機會來了！aT香港支社是次特別與銅鑼灣香港柏寧酒店頂樓的SKYE Roofbar & Brasserie攜手合作，於2025年10月2日至10月31日期間，推出獨家韓牛推廣菜單。

餐廳由行政總廚Florian Muller主理，他以創新的東西方菜餚聞名，今次特別設計了兩款菜單，將韓牛的多功能性發揮得淋漓盡致。當中晚餐套餐包括了「韓牛他他」及主菜「燒韓牛西冷」等，讓食客在維港的壯麗景色下，細味韓牛的極致滋味。

有興趣的你，記得把握機會，立即到Klook平台預訂套餐，親身體驗這份來自韓國的頂級奢華享受。

「頂級韓牛推廣」活動詳情：

推廣日期：2025年10月2日至10月31日

地點：銅鑼灣告士打道310號香港柏寧酒店 SKYE Roofbar & Brasserie

菜單亮點：

韓牛小食菜單：包括韓牛年糕串燒、韓牛餃子、韓牛法式多士等五款創意小食。韓牛晚餐套餐：包括韓牛他他、燒韓牛西冷等精緻菜式。

查詢：+852 2839 3327或電郵至skye@parklane.com.hk

預訂方式：可於Klook平台預訂獨家套餐︰https://s.klook.com/c/l3PED92ZXV

（資料及相片由客戶提供）