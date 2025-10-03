新東方攻港據報未獲教育局發牌　蔡若蓮：如發現違規會採取行動

內地最大私營教育服務供應商「新東方」今年7月在旺角開設「新東方國際香港教育中心」，指出以「8至12人精品小班教學」，為新來港家庭及本地學生提供輔導。有傳媒報道指，有關中心小班教學學生數目達8人至12人，達到需在教育局註冊門檻；可是根據當局「提供非正規課程私立學校」註冊名單，新東方未獲發牌照。



教育局局長蔡若蓮今日（3日）在立法會教育事務委員會會議上說，如發現有人違規，例如一間補習社同時多過8人，或一日超過20人進行學習而沒有註冊，政府會採取行動。



新東方。 （互聯網）

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片／政府新聞處）

新東方：已於6月13日向教育局申請牌照

據《信報》報道，有關中心小班教學學生數目達8人至12人，達到需在教育局註冊門檻；可是根據當局「提供非正規課程私立學校」註冊名單，新東方未獲發牌照。

報道引述新東方發言人指出，已於6月13日向教育局申請牌照，不過流程需時超過公司預期，並強調現時並無每班超過8人的課程，又認承以「8至12人小班教學」作宣傳「存在失誤」。

蔡若蓮：如發現違規必執法

她指，現時提供非正規課程的私立學校例如補習社，有關課程費用及學習環境等都必須遵守法例法規。至於社會關注有否懷疑違規的補習社，她僅表示政府一直以風險為本的方式監管，如果收到投訴會即時處理，亦有突擊巡查小組，跟進懷疑違規個案。