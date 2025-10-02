教育市場復甦與創新產品的成長　帶動新東方股價上升│彭偉新

新東方 – S (9901)主要業務涵蓋K-12學術輔導、海外考試準備及成人語言培訓。集團在K-9非學術輔導方面預計將實現20%的增長，海外業務雖面臨挑戰，全年仍預期保持在-5%左右的下降幅度。集團的亮點包括強大的現金流（約47億美元），以及持續的成本控制和效率提升措施，有助於提高利潤率。中期內，新東方受惠於教育市場的恢復及需求增長，短期內則可能因為股東回報計劃而提振市場情緒。長期來看，集團的AI技術應用和多樣化的課程設計將推動其持續增長，並增強其市場競爭力。

集團正受惠於教育市場的逐步恢復，隨著學生需求逐步回升，預計K-9非學術輔導服務的收入將增長20%。儘管海外業務面臨挑戰，但整體市場環境的改善將為公司帶來穩定的收入來源。此外，市場報告指出，K-9業務在經歷短暫的挑戰後，預計從11月季度開始將加速增長，這一趨勢將進一步鞏固公司的市場地位，為未來的發展奠定基礎。另外，在AI技術應用及創新產品方面的努力顯示出其未來增長的潛力。AI技術的優化將提升課程交付效率，並促進線上平台的擴張，進一步改善營運效率。此外，集團擁有強大的現金流，約47億美元的現金流支持其資本支出及股東回報計劃，預計將在未來將50%的淨利潤回饋給股東。

新東方－Ｓ(9901) 於上個交易日以 42.26 港元收市，全日下跌 0.3 港元，跌幅為 0.7%。集團過去5年的平均Beta值為 0.24，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 66.5 港元，而最低位則曾返回 31.2港元，以現價 42.26 港元計，新東方－Ｓ的股價較 50 天線高出 11.29%，另外，現價亦較 200 天線高出 7.37%，以技術走勢來說，仍未有出現升幅過大或超買的情況，相信股價仍然可以繼續向好，而未有觸發技術回調。至於估值方面，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 22.1 倍，而市場給予集團的預測市盈率為 14 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.9倍，而市賬率則只有 2.2 倍估值屬於合理水平。

而集團的機構投資者持股比率為39.99%，自今年4月30日至今年9月30日期間，股價錄得10.34%的升幅，該期間共錄得25.53 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的22.72 億港元，而散戶則佔當中的2.82 億港元 (見圖1)，大戶對散戶資金流比率為 8 比 1，反映出大戶投資者仍然是主導股價走勢的重要支柱。至於同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上25.21%，其後最低曾經跌至 -0.85%後才作出反彈，至於9月30日當日則已重返9.86%，反映整體股價上升動力已在改善中。

市場現時共有10位分析師對新東方有進行調研，所給予的目標範圍為32.82 港元至 61.45 港元，而平均值為 44.85 港元，較現價 42.26 港元有 6.13% 的上行空間。

新東方之股價於去年9月曾升上最高位見66.50港元見頂後，便持續回調，更在穿50天線後，持續向下發展並兩度跌至31.80港元以下水平(見圖2)。雖然股價形成了一底低於一底走勢，不過，9天RSI則形成了一底高於一底的RSI底背馳走勢，股價逐步見底並由6月起開始形成一底高於一底，股價一度收復前跌浪總跌幅的38.2%反彈目標。不過，未能作出突破，但在回調時只跌返34.20港元再度見底反彈。而且已成功收復了20天線及50天線阻力。投資者可以繼續看好，若果以42.00港元水平買入，上望市場給予的目標價中間價45.00港元的話，預期股價可以繼續回升，若果股價向下跌穿20天線支持的話，則要先行沽出止蝕。

圖1：新東方－Ｓ(09901)於今年4月30日至9月30日期間的資金流狀況

圖2：新東方 (9901) 日線走勢圖

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

