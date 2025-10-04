大閘蟹｜隔9年恢復內地直供港　環境局稱首兩批300公斤江蘇蟹抵港

即將踏入品嘗肥美大閘蟹季節，自從2016年食安中心驗出兩個江蘇太湖大閘蟹樣本含致癌物二噁英超標後，內地便不再發出供港批文，已長達9年沒有內地大閘蟹直接供港。不過，環境局今晚（3日）回覆傳媒查詢時確認，今年蟹季終有大閘蟹直接從內地進口至香港，首兩批共300公斤來自江蘇省的大閘蟹已直接從內地運抵本港。



近年香港出售的大閘蟹全是「遊飛機河」到港，經內地先運往韓國，再迂迴轉運至香港，因此持牌蟹商理應持有三份衞生證明或批文，亦因運輸成本令蟹價增加。如今恢復內地大閘蟹直接供港，換言之，市民毋須再捱貴蟹。



環境局今晚(4日)證實內地大閘蟹恢復直供香港。（資料圖片/盧翊銘攝）

翻查資料，食安中心於2016年9月驗出太湖大閘蟹樣本，致癌物二噁英含量超標多達5倍，儘管當時蟹商持有內地檢疫機構發出的證明書，但仍被勒令停售及回收，從此內地不再發出供港批文，香港再無內地「直運蟹」，直至2018年11月才有首批內地大閘蟹經韓國轉運到港。

不過，環境局今晚回覆傳媒查詢時確認，今年蟹季終有大閘蟹直接從內地進口至香港，首兩批共300公斤來自江蘇省的大閘蟹已直接從內地運抵本港。

局方發言人指，港府和國家海關總署一直就內地大閘蟹供港安排保持溝通。內地大閘蟹直接供港將有助縮短運輸所需時間，降低業界的營運成本，並為市民提供更多選擇。