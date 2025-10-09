屯門中學教師天台危站　當事人：反對校政被針對　校友促教局介入

屯門東華三院辛亥年總理中學爆出管治問題，一名體育教師上周四（2日）被發現在學校天台危站，及後獲送入院。當事人表示，自上學年起校內體育發展受阻，包括禁止中六生參與課外活動等，令他多次與學校產生分歧，其後時常被刁難及針對，他因而患上抑鬱症。



東華三院表示，由於事件當中涉及該職員的個人私隱，校方不便透露更多細節，並指該教職員目前已向學校申請暫時在家休息。教育局稱，已即時啟動危機處理小組跟進，並會為有需要的師生提供支援。事件連日來引起學生及校友關注，有人發起聯署，促請教育局徹查學校的管理手法是否合理及合規、建立機制以保障教師精神健康。



上周四（2日）傍晚6時許，東華三院辛亥年總理中學一名老師被發現在學校天台危站。警方證實，當日接獲該名44歲男事主報案，他獲救時神智清醒，但情緒不穩，被送往屯門醫院治理，案件列作企圖自殺。

體育教師：不滿禁中六生參加課外活動 疑被針對致患上抑鬱症

涉事體育科教師接受訪問稱，自上學年起校內體育發展受阻，令他多次與學校產生分歧，其後更懷疑被針對，使其患上抑鬱症。他說事源於上學年初，學校男子足球隊首次晉級「全港學校精英賽」，但學校突然禁止中六生參與課外活動，又指是一貫做法，引起學生及家長不滿。

他估計由於近年學生文憑試成績轉差，校方遂減少體育科活動，希望學生專心讀書。他又指學校管理層曾就此事提醒學生勿通報傳媒，但最終有媒體披露事件，令管理層感到不滿，誤以為是體育科教師所為，他亦自此感覺被針對。

指校方拒納心理輔導治療證明書作醫生紙 無向東華三院交心理醫生信

該教師舉例說，原本負責課外活動組的體育科職務，惟近年校方突然減少其職務，包括拒讓體育科管理預約校外體育場地的帳戶等，又下令削減體育科開支。體育事務以外，他亦有感時常被刁難，例如校方原本批准他在毋須上課的時段外出接受心理輔導治療，兩日後卻突然要求他遞上醫生紙，否則被視為曠工；王指心理輔導無法提供醫生紙，只能提供證明書，惟校方一度拒絕接受該證明。

該老師又表示，曾向學校管理層提交一封由心理醫生發出的特別證明書，並指示其轉交予東華三院，希望院方關注他的情況。但他發現學校並沒提交，質疑校方有意隱瞞教師情況，「唔想揹鑊」。近日，他更發現校方突然一度取消其學校電郵帳戶。他說未來或會考慮辭職，故不介意公開事件，同時希望學校不要阻礙具天份的學生參與體育活動。

事件連日來引起學生及校友關注，有人發起聯署，質疑學校管理上存在嚴重過失，促請教育局徹查學校的管理手法是否合理及合規、建立機制以保障教師精神健康，並設立真正保密及無懼報復的申訴渠道等。

校長：事情很簡單 校長無法隻手遮天、一人話事

《香港01》獲得一段錄音，顯示企跳事件後翌日，校長李志文在家長教師會會員大會發言指，當日「同事有啲唔舒服」，因此走到天台，校方立即安排緊急處理，強調「事情很簡單」。

李志文批評網上留言「繪聲繪色」，着家長切勿相信流言蜚語，又強調學校有管治架構，校政由全體同事開會議論，是「集體領導」；校長無法「隻手遮天」、「一人話事」。

東華三院：關心同事狀況 教師已申請在家休息

東華三院表示，辛亥年總理中學於上周四晚有教師在學校天台表現情緒不穩，需要送院作檢查，該職員於完成檢查後，翌日已如常回校上班。該教師目前已向學校申請暫時在家休息。

院方指由於事件當中涉及該職員的個人私隱，校方不便透露更多細節；校方已向教育局報告，並盡力向學校持份者交代，以釋疑慮。校方非常關心該同事的狀況，積極配合所需，提供適切支援。

東華三院稱，十分關注教職員的身心健康，除設有教職員聯絡辦公室為學校員工提供諮詢服務及即時情緒支援外，學校教職員亦可以直接向東華三院何玉清心理輔導中心尋求協助。該中心設有心理學家及社工等跨專業團隊，為學校師生提供心理支援。

教育局：與學校保持緊密聯繫 提供適切支援及意見

教育局表示，十分關注事件。學校在事件發生後，已即時啓動危機處理小組跟進，並會為有需要的師生提供支援。教育局會繼續與學校保持緊密聯繫，提供適切的支援及意見。至於個別教師的情況涉及個人私隱，教育局未能提供有關資料。

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

