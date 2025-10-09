男教師非禮罪脫再獲聘　教局未應曾否失德處分　業界稱疑人不用

沙田台山商會中學一名男教師於2012年在卡拉OK房內涉嫌非禮一名女學生，包括觸摸大腿及掃背，法庭當事認為事主自願被摸，裁定他罪名不成立。該名男教師案發後改名，8年後再回原校任教。他近日被指在帶領交流團期間，與另一名教師帶一名女學生外出聚餐並疑似飲酒等。



涉事男教師早年非禮罪名不成立，教育局事後曾否作出失德處分？當局未有回應，僅稱一直按既定程序嚴正處理有關教師的專業操守事宜。



教聯會副主席、立法會議員朱國強受訪指，根據教育局的指引，學校在招聘教師時，須審慎查核應徵者背景，包括查明曾否被取消教師註冊，或曾因專業失德而接受調查的紀錄，聘用決定亦須通過校董會討論，在確信其為適合的教學人選後，才能實踐「用人不疑」的原則。《香港01》正就此事向台山商會中學查詢。



沙田台山商會中學一名男教師於2012年涉嫌非禮一名女學生，及後被裁定罪名不成立。該名男教師其後改名，8年後再回原校任教。（王海圖攝）

非禮罪名不成立 法官形容教師行為極為可疑

翻查當年報道，涉事男教師任教化學科，於2012年7月，曾帶五名未成年男學生到日式餐廳喝清酒，之後再帶3名女學生到卡拉OK唱歌，其間，一名女同學喝酒後有醉意，因家事痛哭。被告隨即坐在她身旁，並把她雙腿放到自己大腿上，輕掃她背部及大腿兩側，又曾擁抱她數分鐘，其頸部貼到她的臉上。校方其後從網上的照片知悉男教師與學生私下約會，追問女學生後揭發事件，女事主亦在母親提議下報警。

該名男教師在庭上否認一項非禮罪，案件經審訊後裁定罪名不成立，他當庭釋放。裁判官當時指，事主在「受辱後」仍與被告接觸，例如與該男教師一起出席另一教師婚禮，所以相信事主當日自願被摸。不過，裁判官亦指該男教師的行為極為可疑。

據報，該名男教師案發後已改名，而在案發時已辭職，並於11月已離職。根據《Yahoo新聞》，涉事男教師當年任教台山商會中學，其後於2020年重返台山商會中學任教，更獲升為管理層，他被揭上學年帶交流團時，涉帶學生飲酒。（見另稿）

教局未應曾否失德處分 稱視乎事件性質及嚴重程度

該名男教師早年非禮罪名不成立，教育局當年曾否檢視個案教師資格及作出失德懲處，教育局回覆查詢時未有回應，僅稱如教師被證實違反專業操守或違法，會按事件的性質及嚴重程度，向有關教師發出譴責信、警告信或勸喻信；對於嚴重的個案，會考慮根據《教育條例》取消其教師註冊資格。

當局一直按既定程序嚴正處理有關教師的專業操守事宜，重申一直與學校保持緊密聯繫，並已提醒學校須按照相關法例及規定，妥善處理與人事聘任相關的事宜，以確保教育質素及保障學生福祉。

教聯會副主席、立法會議員朱國強。（資料圖片）

校方須關注教局曾否作出紀律處分 聘用須經校董會討論

對於涉及性罪行案件，但沒有被定罪的教師，學校在招聘上有何處理，教育界立法會議員朱國強受訪指，根據教育局的指引，學校在招聘教師時，肩負著審慎查核應徵者背景的責任，當中包括查明其是否有被取消教師註冊，或曾因專業失德而接受調查的紀錄。

若在過程中發現應徵者涉及任何專業失德或違法行為，無論最終是否決定聘用，整個審議過程與結果都必須提交至法團校董會正式討論，並詳實紀錄在案，以確保程序的嚴謹性與透明度。

朱國強：校方應以「疑人不用」為原則

他續說，即使某些個案中的涉事教師未被法庭定罪，校方仍須密切關注教育局是否已作出相應的紀律處分，例如發出譴責信、警告信或勸喻信等。校方在知情後，絕不能單方面作出決定，任何聘任意向都必須先獲得法團校董會的審議與同意，方可落實。

朱國強最後指，學校在聘任教師前前，應綜合考量法庭的判決、教育局的後續跟進，以及應徵者的整體情況，在確信其為適合的教學人選後，才能實踐「疑人不用，用人不疑」的原則。同時，校方亦必須考慮社會及校內持份者的反應，若決定引起質疑或異議，應以公平的態度審視，並耐心溝通解釋，積極釋除各方疑慮，以維護學校的專業形象與持份者之間的互信。

不當身體接觸、超越師生關係個案數字連續五年升

根據立法會教育事務委員會文件，2024年共有71名教師被取消教師註冊（釘牌），按年增約51%。當中有8宗涉及踰越師生關係、6宗涉性罪行，及有4宗涉與學生有不恰當身體接觸等，上述18宗個案佔去年被釘牌教師總數四分之一。

文件亦顯示，過去五年，教育局接獲教師涉嫌與學生有超越師生關係的交往，或涉嫌與學生有不恰當的身體接觸的個案，2020年及2021年有7宗、2022年有27宗、2023年最多，有52宗，2024年則有36宗。

去年教育局就教師涉及與學生有超越師生關係的交往，或與學生有不恰當的身體接觸的個案所採取的跟進行動數字，有10宗被取消教師註冊、3宗獲發譴責信、7宗獲書面警告，及有一宗獲書面勸喻。

教育局指，就接獲個案的跟進，一直以嚴謹的態度，按既定的機制和程序處理每宗個案，包括要求學校作出調查及提交報告、仔細審視報告內容並提供意見，同時，因應每宗個案的情況，按需要交由教育局的內部專責小組從教育專業角度檢視教師的註冊，以及應採取的跟進行動。