捲非禮女生案脫罪男教師重返台山商會中學　辦交流團帶學生去酒局

沙田台山商會中學一名男教師13年前帶學生到餐廳喝酒，並在卡拉OK房摸女學生大腿及掃背，被控非禮。當時裁判官認為事主自願被摸，因此判該教師罪名不成立。案發後該教師離職並改名，卻於2020年重返同校任教。有傳媒報道，該教師上學年帶英國交流團時，與另一名男教師偕女學生私下用膳，其間教師疑有飲酒。



上學年該校畢業生安先生（化名）向《香港01》透露，該教師很熱衷於舉辦內地交流團，這些交流團並非開放予全校報名，而是與該老師相熟，或有一些技能才能參與。他指交流團期間，該老師曾以「加深兩地交流」為由，帶學生參與有內地人士的酒局。該教師自己有飲酒，但在場其他教老師則有禁止學生飲酒。



台山商會中學。（洪戩昊攝）

校長不理同事反對重聘涉事男教師 指示同事切勿舊事重提

《Yahoo新聞》報道，該教師在被控非禮事件後獲離職並改名，但在2020年獲台山商會中學原校聘請，重返學校執教，其後更晉升為管理層級別的教員。《Yahoo新聞》引述一名消息人士指，校長再聘請該教師時，眾部門主管均認為他離開教育界多年，對中學課程以至各方面運作都不熟悉，加上當年疑涉失德行為，並非合適人選；但校長則形容該教師為年輕才俊，是學校需要的人才，決定聘請，並在其後的全校教職員會議中，指示全體同事切勿舊事重提。

該消息人士亦指，該教師在上學年一個英國交流團負責帶隊，期間不只一次在晚上私下與女學生外出吃飯，更有飲酒。

曾參與交流團舊生：涉事教師在晚上請幾位學生到房內「傾嘢」

上學年畢業的安先生（化名）向《香港01》透露，雖然該老師任教化學，理應沒有到內地交流的必要，但他卻很熱衷於舉辦內地交流團。安先生曾參與三、四次由該老師舉辦的內地交流團，指這些交流團並非開放予全校報名，而是與該老師相熟，或有一些技能才能參與。

以他自己為例，便是因為有朋友與該教師相熟而「搭路」，加上他有攝影技能，而獲得參加資格。但在參與三、四次後，因未能與該教師混熟而沒有再去。

安先生憶述，交流團期間，該教師曾在晚上請幾位學生到房內「傾嘢」，包括女同學。另外，該教師曾以「加深兩地交流」為由，帶學生參與有內地人士的酒局。該教師自己有飲酒，過程中基本沒有理會學生，但在場其他老師則有禁止學生飲酒。

教育局表示，一直與學校保持緊密聯繫，並已提醒學校須按照相關法例及規定妥善處理與人事聘任相關的事宜，以確保教育質素及保障學生福祉。(資料圖片)

教育局：已提醒學校妥善處理人事聘任事宜

教育局表示，一直與學校保持緊密聯繫，並已提醒學校須按照相關法例及規定妥善處理與人事聘任相關的事宜，以確保教育質素及保障學生福祉。教育局一直按既定程序嚴正處理有關教師的專業操守事宜。

教育局強調，如教師被證實違反專業操守或違法，教育局會按事件的性質及嚴重程度，向有關教師發出譴責信、警告信或勸喻信；對於嚴重的個案，教育局會考慮根據《教育條例》取消其教師註冊資格。

局方重申，十分重視教師的專業操守，一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，並防止不適當的人士成為教師。

立法會議員、香港教育工作者聯會副主席鄧飛認為，教師與學生飲酒的行為並不恰當，因為學生尚未成年。（資料圖片 / 陳葦慈攝）

鄧飛：若有異性學生在場 女教師陪同較恰當

立法會議員、香港教育工作者聯會副主席鄧飛認為，教師與學生飲酒的行為並不恰當，因為學生尚未成年，又稱若有異性學生在場，在女教師陪同下外出會比較恰當。

他指聘用該名教師須經校董會批准，非單由校長決定，又稱相信教師入職前已通過性罪行定罪查核紀錄。他說目前尚未了解具體細節，包括校方當時以甚麼理由聘用該名老師，以及為何不選擇其他求職者。他理解校方無責任公開交代，但若公眾有疑慮，建議校方可作適當回應。