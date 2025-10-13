中電「電子學習支援計劃」破數碼鴻溝　響應數字教育浪潮

新一份《施政報告》提出撥款20億元推動數字教育，並將於2026年公布相關藍圖，把人工智能（AI）納入核心課程。將科技融合教學已成大勢所趨，中電連續第四年推行「電子學習支援計劃」，為基層學生送贈平板電腦（iPad），助他們跨越數碼障礙，迎接AI學習新時代。

今年中電再次與津貼小學議會、香港中文中學聯會、港專學院及職業訓練局合作舉辦「電子學習支援計劃」，向超過2,100名來自基層家庭的小學、中學和大專院校學生送贈全新iPad。今年是計劃連續第四年推行，累計撥款逾2,200萬港元，受惠學生超過7,000人。

數字教育重塑「教」與「學」常態

聖公會何明華會督中學第二次參加計劃，該校校長金偉明認為，電子學習器材已成為不可或缺的工具：「電子學習已滲透至各個科目，例如英文科設有電子閱讀平台；電腦科學生能即時測試自己編寫的應用程式；視藝科學生亦能利用繪圖應用程式進行創作。」作為香港電腦教育學會榮譽主席，他亦觀察到老師的教學模式有所變化：「現時已不再是簡單的書本教學，而是配合不同的數字工具，檢視和跟進學生的進度，提升學生的學習效能。」

羅美欣同學是其中一位受惠的中四學生，她透露以往需要等家人下班後，才能借用其智能電話做網上功課和溫習，「自從參加計劃獲得屬於自己的iPad後，我便可以隨時隨地溫習，大大提升了學習效率，能夠好好準備公開考試！」她亦有參加今年計劃活動日的編程工作坊，利用全新iPad學習製作智能風扇，「這個經驗增加了我對編程的興趣，之後亦有參加不同的STEM賽事，一邊參賽一邊學習新的編程知識！」

善用科技發掘學習樂趣

真鐸學校是其中一間致力推動數字教育的小學，負責相關範疇的譚熙紹主任表示：「學生喜歡打機，我們將遊戲融入學習，讓學生在課餘時間以遊戲為動力，啟發他們的自主學習。以前並非每位同學都有自己的電子學習器材參與其中，令他們的學習處於沉悶且有落差。計劃幫助有需要的校內學生解決負擔不起電子學習器材的煩惱，更給予他們平等學習的機會，提升他們學習的動力。」

譚熙紹主任表示，學生擁有屬於自己的平板電腦，一方面能培養他們的責任感和愛惜之心，另一方面亦能真正支援他們的網上學習需要。現時就讀六年級的李承俊同學分享，他經常利用互動學習應用程式，「例如『Prodigy』和『Kahoot!』等應用程式，在遊戲中學習，增加學習趣味。課餘時間亦會透過YouTube觀看影片，訂閱知識型頻道，了解更多時事資訊！」

計劃助基層學生趕上數字教育普及化

施政報告為香港數字教育訂下清晰藍圖，而中電的「電子學習支援計劃」正好呼應這一方向。計劃不僅為基層學生提供了實踐數字學習不可或缺的硬件，確保在AI教育普及化的浪潮下，學生不會因經濟條件而影響學習。

