可口可樂自設回收設施　成港首家本地回收膠樽、轉化及使用企業

為減少飲品包裝廢物，可口可樂香港今天（14日）宣布，成為本港首家運用自家設施，實現本地回收膠樽、並轉化為新膠樽使用的企業。現時本地生產的500毫升可口可樂®飲品或bonaqua®礦物質水（1.5公升或以下），所使用的膠樽多由本地回收的塑膠製成。



可口可樂以自設設施實現本地膠樽回收、轉化及使用。位於沙田的可口可樂生產設施，採用本地再生 rPET 膠樽包裝飲品，實現「樽樽不息」的目標。

可口可樂香港表示，因應香港在處理飲品包裝廢物的挑戰，可口可樂裝瓶商之一太古可口可樂，將投資塑新生有限公司（New Life Plastics Limited）。塑新生是香港首個準食品級塑膠樽回收設施，每日最高處理量可逹約200萬個膠樽。現時塑新生每日的處理量約為80萬個膠樽，反映社區需加大回收力度。

另外，可口可樂香港於今年9月透過網上問卷訪問1,125名本地消費者，當中有約七成受訪者表示「會盡量回收」飲用完的包裝飲品；有逾七成半市民表示「回收設施不足或不方便」是回收時的最大挑戰；亦約兩成半的受訪者表示「擔心回收物沒有被妥善處理」。可口可樂香港認為，該調查反映社會需要更便捷、透明度更高的回收設施。

「樽樽不息 回頭再見」啟動禮今日舉行,出席嘉賓包括環境保護署署長徐浩光（左 三）、立法會環境事務委員會主席劉國勳（左二）、立法會議員郭偉强（右三）、立法會議員陸頌雄（右二）、可口可樂公司香港及澳門區總經理李詠賢（右一）及香港太古可口可樂董事及總經理高逸才(Richard Gould)（左一）。

可口可樂公司香港、台灣、澳門及蒙古區業務副總裁惠珈琳（Karlijn in t Veld）表示，於本地生產的500毫升可口可樂®飲品或bonaqua®礦物質水（1.5公升或以下），所使用的膠樽多由本地回收的塑膠製成。