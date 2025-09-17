施政報告｜吸歐洲領先航空公司落戶　設高價零件回收及交易服務

行政長官李家超周三（17日）發表任內第四份《施政報告》，提到政府為促進新型工業化，將培養本地和引進境外新興產業，包括引進歐洲領先航空服務公司落戶香港，公司將於香港港設立飛機拆件、高價值零件回收及交易服務。

李家超又說，會引進國際及內地藥企落戶香港，進行罕見病藥、高端腫瘤藥及先進療法製品等臨床試驗和治療。



2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》。（廖雁雄攝）

設飛機拆件、高價值零件回收等服務 鞏固航空樞紐地位

李家超就，政府會引入歐洲領先航空服務公司落戶香港，與該公司達成落戶意向，在香港設立飛機拆件、高價值零件回收及交易服務，將帶動貿易、保險、融資、租賃等產業發展，創造上下游產業的新職位，並與香港國際航空學院合作，為相關專業技術人才提供培訓，鞏固香港國際航空樞紐地位。

除了航空產業， 李家超說，香港生命健康科研發展蓬勃，具備成熟的「政產學研投」系統，配合國家自主研發創新藥的崛起，並透過專利授權開拓國際市場，將為香港帶來極大經濟和戰略機遇。

（李家超Facebook專頁圖片）

吸引更多藥企落戶香港 成立國際臨床試驗學院

李家超說，政府將吸引更多藥企落戶香港，進行罕見病藥、高端腫瘤藥及先進療法製品等臨床試驗和治療。積極提升患者招募及試驗啟動效率；並透過河套的「大灣區臨床試驗協作平台」，讓藥企在港深同步開展試驗。同時籌備成立「國際臨床試驗學院」，培育大灣區臨床試驗人才，以及舉辦國際高峰會議和論壇等。

李家超又說，政府會於2026年內成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」，並提交規管醫療器械的立法建議，務求盡快成為國際認可的藥械權威監管機構。李家超稱，會加快「1+」新藥審批機制，試行優先審批經醫院管理局（醫管局）建議能應對治療嚴重或罕見疾病的創新藥，助力藥企更快將創新藥推向市場；也會推動大灣區內臨床數據標準化，構建真實世界數據平台，助力藥企更快將創新藥物推向內地和國際市場。

施政報告提到，醫管局將成立「引進創新藥物及醫療器械辦公室」，透過大數據資料確定本地病人對創新藥物治療的需要及效益，將符合病人利益及具成本效益的創新藥械主動引入香港。