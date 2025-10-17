美停牌妖股QMMM辦公室搬往鰂魚涌　公司稱正常搬遷正更新註冊

在美國納斯達克（NASDAQ）上市、總部設於香港的公司QMMM，股價年中升逾200倍，遭美國證券交易委員會（SEC）指控公司操縱股價，停牌至今。《香港01》記者此前到訪其註冊地址兼以往位於天后的辦公室，發現突然搬離，公司創辦人桂濱拒絕回應。

記者獲悉公司已遷往鰂魚涌，現場有子公司水牌，職員指媒體製作公司無受停牌影響業務。QMMM透過公關公司回應指，變遷屬正常安排，正按法定程序更新註冊地址。



QMMM旗下「Manymany Creations」遷往鰂魚涌。（李穎霖攝）

記者周五（10月17日）到柯達大廈，見到有「Manymany Creations」水牌，辦公室也有職員應門。職員表示，創辦人兼行政總裁及主要股東桂濱、財務總監Eric Yeung及前董事區柏崙是公司同事，但他們很少回來公司，可代為轉達問題。

職員指「Manymany Creations」屬QMMM的業務，但對於QMMM在美國停牌的事宜不知情，稱「Manymany Creations」仍如常運作，沒受停牌影響。

「Manymany Creations」位處鰂魚涌柯達大廈的辦公室。（李穎霖攝）

QMMM透過公關公司回應指，原租約期滿，早於本年7月下旬已籌劃搬遷事宜，並已近期完成辦公室搬遷，並繼續如常運作，搬遷屬正常業務安排，並非「突然離址」。新註冊地址正按法定程序更新中。

對於遭美國證券交易委員會（SEC）指控唱高散貨、操控股價，QMMM回應指，有關「操控股價」之指控毫無根據，公司已於2025年10月7日向SEC正式提交文件，明確聲明從未參與任何股價操控行為，並正全面配合SEC及納斯達克之查詢。

財務總監Eric Yeung（左一紅圈）、創辦人兼行政總裁及主要股東桂濱（中間紅圈）、前董事區柏崙（右一紅圈）。（資料圖片 / Nasdaq）