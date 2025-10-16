美證監勒令停牌妖股QMMM天后總部突搬走　創辦人拒回應操控股價

在美國納斯達克（NASDAQ）上市、總部設於香港的公司QMMM，原本業務是多媒體及動畫製作，9月初突然宣布用1億美元投資加密貨幣，股價一度從年初的1.29美元，飆升至303美元，9月底遭美國證券交易委員會（SEC）指控公司操縱股價，勒令停牌十日，之後納斯達克繼續要求公司停牌，直至完全滿意公司提交的補充資訊。

《香港01》記者周三（10月15日）到訪上市公司位於香港銅鑼灣天后的註冊地址，發現公司已於上月搬走。記者致電公司創辦人兼行政總裁及主要股東桂濱，他接通電話後，得悉是記者來電就馬上掛斷電話。QMMM主要業務、媒體製作公司「Manymany Creations」已關閉網站和社交媒體專頁。



2024年7月19日，香港公司QMMM到美國納斯達克（NASDAQ）上市。創辦人兼主要股東及行政總裁桂濱（KWAI Bun）聯同其他人士出席儀式。（資料圖片 / Nasdaq）

2024年7月在美國上市的公司QMMM Holdings，是開曼群島註冊的離岸公司，公司主要業務是兩間香港的媒體和動畫製作公司「Manymany Creations」及「Quantum Matrix」，兩公司分別由QMMM創辦人、主要股東兼行政總裁桂濱（KWAI Bun），於2005年及2014年成立。

上述兩間香港公司的註冊地址，都與QMMM於美國證券交易委員會及美國上市文件的註冊地址一樣，是銅鑼灣天后屈臣道海景大廈的一個單位。

2025年10月，QMMM遭美國證券交易委員會（SEC）勒令停牌後，《香港01》記者到訪公司位於銅鑼灣天后海景大廈的註冊地址，發現公司已搬走。（勞顯亮攝）

2025年10月7日，QMMM給美國證券交易委員會的文件，仍以香港天后海景大廈單位作地址。

浸大數碼圖像傳播畢業後創業

QMMM成為「妖股」的經過，要從公司創辦人桂濱，畢業後創辦媒體製作公司說起。

桂濱1977年出生，今年48歲，2001年浸會大學數碼圖像傳播學士畢業，父親是鋼琴家桂仲川，爺爺是廣東粵劇五大門派之一的宗師桂名揚。他曾多次在銅鑼灣海景大廈的辦公室接受傳媒訪問，講述創業和動畫製作的經過。

他創辦的兩間公司，主要業務是媒體和動畫製作，曾與香港時裝設計師協會（HKFDA）、海洋公園等機構合作，提供3D人體掃描科技做虛擬試穿體驗、光雕投影互動遊戲等，又創作100%人工智能AI生成動畫。

2011年桂濱以Manymany Creations的創辦人的身份，接受報章訪問。（Berton Chang / SCMP / Getty Images）

身兼創業家攝影師 參加中年好聲音

桂濱亦用過攝影師的身份接受訪問，介紹他製作的大型即影即有相機「大影光機」，曾稱其中一部由他製作，高逾2米、闊3米的即影即有相機屬全球最巨型，聲稱會申請健力士世界紀錄，但健力士官網查詢不到有此紀錄。

桂濱還有另外一個身份，就是2024年TVB綜藝節目《中年好聲音3》的100強參賽者，演唱盧巧音的《垃圾》，遭評委張佳添點評說是「問米版嘅垃圾」，另一評委伍仲衡說是「去廁所屙唔出嘅版本」。

桂濱參加2024年《中年好聲音3》，演唱盧巧音的《垃圾》，在首輪遭淘汰。（無綫電視畫面）

2025年10月，QMMM遭美國證券交易委員會（SEC）勒令停牌後，《香港01》記者到訪公司位於銅鑼灣天后海景大廈的註冊地址，發現公司已搬走。（勞顯亮攝）

製作公司上月搬離註冊地址

桂濱8月出席活動，接受《香港01》電影頻道訪問，講述製作AI生成動畫的歷程。不過事隔兩個月，該動畫製作公司「Manymany Creations」的網站和社交媒體專頁已經全部關閉。桂濱個人instagram亦轉為私人狀態。

《香港01》記者周三（10月15日）到訪上市公司位於香港銅鑼灣的註冊地址，發現公司已於上月搬走。相鄰公司職員確認，QMMM旗下的兩間製作公司在該單位辦公多年，上月搬走，不清楚搬到哪裏。大廈大堂仍有「Manyman Creations」的水牌。

2025年10月，QMMM遭美國證券交易委員會（SEC）勒令停牌後，《香港01》記者到訪公司位於銅鑼灣天后海景大廈的註冊地址，發現公司已搬走。大廈大堂仍有QMMM子公司「Manymany Creations」的水牌。（勞顯亮攝）

記者表明身份 桂濱即掛斷電話

記者致電公司創辦人兼行政總裁及主要股東桂濱，他接通電話後，得悉是記者來電就馬上掛斷電話。記者再以WhatsApp短訊查詢，關於遭美國證券交易委員會和納斯達克勒令停牌、唱高散貨指控、為何公司搬走但無更改上市公司註冊地址等問題，至截稿前並無回覆。

至於公司的直線電話，則無人接聽。

QMMM官網，列出桂濱（KWAI Bun）的簡介。

2024年納斯達克上市 連續兩年虧損

翻查桂濱以往接受不同傳媒的訪問，均只提及媒體和動畫製作，到公司改組成為QMMM，去納斯達克上市，亦鮮有中文傳媒報道。

2024年QMMM上市發行價美股4美元，集資860萬美元（折合約6,708萬港元），公司主要業務是兩間全資子公司「Manymany Creations」及「Quantum Matrix」。

QMMM上市幾個月後，股價一度升至13美元，之後幾日又大跌至0.54美元，之後一直在低位徘徊，到今年7月底收報2.45美元。根據財報，公司連續兩年虧損，2023財年蝕129萬美元，2024年度蝕158萬美元。

2024年7月19日，香港公司QMMM到美國納斯達克（NASDAQ）上市。創辦人兼主要股東及行政總裁桂濱（KWAI Bun）聯同其他人士出席儀式。（資料圖片 / Nasdaq）

QMMM的股價，從年初最低不足1美元，一度飆高至303美元，成交量亦在7月起急升。

突然宣布投資加密貨幣 最多升560倍

踏入今年8月，QMMM股價開始出現異動，至9月5日星期五收報7.61美元；9月8日星期一就急升48%，收報11.27美元。

9月9日公司出公告，宣布用1億美元投資加密貨幣和虛擬資產，表示要「整合AI人工智能和區塊鏈技術，打造『新一代加密貨幣分析技術』和『加密自主生態系』」。當日股價一度升至303美元，比前上日收市急升2589%，當日收盤207美元，亦升1737%。

股價急升，美國Reddit討論區亦有大量吹捧QMMM的討論。今年高位303美元，比最低位0.54元，高560倍。

2024年7月19日，香港公司QMMM到美國納斯達克（NASDAQ）上市。創辦人兼主要股東及行政總裁桂濱（KWAI Bun）聯同其他人士出席儀式。（資料圖片 / Nasdaq）

美證監：涉唱高散貨勒令停牌

美國證券交易委員會（又稱證監會）9月29日宣布，即時勒令美國納斯達克上市的QMMM，暫停交易十日，指公司涉嫌在社交媒體操縱，人為地推高股價和成交量。十日期限屆滿後，納斯達克繼續要求公司停牌，直至滿意公司提交的補充資訊為止。

公司回應指，從未參與任何價格操縱活動，並將全力配合美國證券交易委員會和納斯達克的調查。

停牌前桂濱「賬面身家」77億元

QMMM股價為119.4美元，年初迄今升92倍。根據公司財報，2025年第一季桂濱持股約48%，但到第二季持股就減至14.43%，按停牌前市值計算，他擁有9.9億美元（折合約77億港元）的「賬面身家」。

2024年7月19日，香港公司QMMM到美國納斯達克（NASDAQ）上市。創辦人兼主要股東及行政總裁桂濱（KWAI Bun）聯同其他人士出席儀式。（資料圖片 / Nasdaq）

同日另一涉吹噓虛擬資產公司停牌

與QMMM同日被美國證券交易委員會勒令停牌的，還有新加坡為總部的公司Smart Digital Group Limited（SDM）。SDM同樣是媒體製作及市場營銷公司，2025年5月在納斯達克上市，之後又突然宣布進軍加密貨幣和虛擬資產，成交和股價大幅波動，今年7月最高炒至29.4美元，9月26日即停牌前一日，股價暴跌86%，最低1.5美元，收市1.85美元。

美國證券交易委員會9月宣布成立特別工作小組，打擊跨境欺詐、市場操縱，例如「唱高散貨」（pump-and-dump / ramp-and-dump）等等騙局，特別點名中國，表示將審查來自外國的潛在違規行為。