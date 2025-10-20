科技園Incu-Bio計劃全面升級　撐生命健康科技初創闖全球

醫生戴上XR眼鏡即能「透視」人體進行手術、精準替換致癌基因、利用AI及手術機械人找出早期病灶和進行手術——這些昔日科幻電影的場景，正陸續在香港的實驗室中成為現實。然而，一項「深度科技」從研發到真正落地，往往需面對資金與資源斷層等多重難關，為協助本地生物科技初創跨越這道難關，由香港科技園公司推出的「生物醫藥科技培育計劃」（Incu-Bio）近日宣布全面升級，從資金到世界級實驗室，全方位加大對生命健康科技初創的支援，矢志成為初創的「全程夥伴」。



科技園公司行政總裁黃秉修在Incu-Bio升級啟動禮致辭時表示，生命健康科技初創從科研理念到推出市場的過程極具挑戰，常面臨資金與資源斷層的「死亡谷」。他強調，科技園扮演着協助創新者克服障礙的角色，「我們不只是生態圈的建設者，更是連接世界的橋樑。」他指出，香港擁有頂尖人才、雄厚資本及國際信譽三大優勢，Incu-Bio將進一步鞏固香港作為全球生命健康科技樞紐的地位。

新升級目標為本 成創新者的「全程夥伴」

Incu-Bio推出十多年以來，至今已培育超過100間生命健康科技公司。香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤（Derek）接受訪問時指，這次升級核心是希望成為創新者的「全程夥伴」。

香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤表示，這次升級核心是希望成為創新者的「全程夥伴」。

Derek解釋，過去的1.0計劃已相當成功，但隨着AI等科技發展，初創需要更早、更專注地思考商業化路徑。「我們希望公司進來那一刻，就要跟產業合作。」因此，Incu-Bio 升級到2.0後，將整個培育旅程整合，為初創提供涵蓋由Ideation計劃、創科培育計劃（Incubation）、共同企業加速計劃（Co-Acceleration）到臨床轉化促成計劃（Clinical Trial Catalyst）、醫療科技共創平台（MedTech Co-create）等，為企業提供最高達港幣3,970萬元的資金階梯。

升級後的服務模式將以「FUEL」四大支柱為核心，分別是：Follow（持續跟進）、Upskill（技能拓展）、Expose（市場曝光）及 Link（資源連結）。Derek稱，園方將採取更目標為本（Goal-driven）的管理模式，「我們會跟創辦人定期檢視里程碑，第一年目標是做出產品原型（Proof-of-Concept），之後是市場認證及融資，提早為他們規劃路徑。」他期望，升級後的計劃在吸納的初創數量上，「起碼能做到比1.0多兩倍以上」。

初創分享成功路 由基因治療到手術導航

活動上多家參與計劃的初創展示其科研成果，分享在科技園支援下如何將創新意念轉化落地。

科金生物行政總裁王海峰博士感謝科技園的支援，作為橋樑助他們與港大合作，研發新專利。

科金生物（DanausGT）：針對遺傳病及癌症的基因治療方案

主力研發完整基因替換技術平台的科金生物是一間基因編輯公司，其行政總裁王海峰博士介紹，公司技術能精準「剪走」壞基因並「貼上」好基因，效率高達80%，遠超業界平均不足1%的水平，且採用非病毒載體，更安全、成本更低。技術已在罕見病治療上取得臨床成功，病人出院一年多情況良好，未來將拓展至肝癌、抗衰老甚至腦退化症等領域。

王博士直言，科技園的支援非常好，「除了400萬的資金注入和園區的實驗室外，還幫助我們與港大進行合作，針對肝癌的管線已準備申請新專利。」他續指，科技園更成功撮合他們與上海醫藥集團達成「滬港聯動」，兩邊園區的孵化器都已進駐，「這些人脈和資源的對接，對我們加速發展至關重要。」他期望公司能在2030年於香港掛牌上市。

雲合科技行政總裁施君易冀新技術能大大提升手術精準度和效率。

雲合科技（Syngular）：XR混合實境助骨科手術更精準

雲合科技則將XR伸延現實及AI技術應用於骨科手術，其行政總裁施君易（Louis Sze）解釋，傳統手術準備3D模型需時數日且成本高昂，而他們的AI技術能將CT、MRI影像在數分鐘內轉化為3D全息模型，醫生戴上XR眼鏡，病灶結構便能精準地「疊加」在病人身上，大大提升手術精準度和效率。

Louis認為，科技園的「金漆招牌」帶來了信任。「一間入了科學園的公司，始終較容易與醫院打開話題。」他表示，正因為有科技園的聯繫，公司在研發初期已能與醫管局醫生合作，令產品更貼近臨牀需要。除了資金，園區提供的演說技巧、海外交流等全方位培訓和支援，亦幫助他們成功在外地市場融資。

Endovision聯合創辦人Saurabh Jejurikar表示AI內窺鏡可減少高達22.5%的診斷盲點。

Endovision：AI內窺鏡減診斷盲點 獲國際大廠合作

由聯合創辦人Saurabh Jejurikar帶領的Endovision，利用AI實時影像分析，輔助醫生進行腸胃內窺鏡檢查，如「Google Map」般提示醫生減少高達22.5%的診斷盲點。產品已獲歐盟認證，並成功與全球最大醫療設備公司美敦力（Medtronic）達成歐洲地區的分銷協議。Saurabh表示，科技園除了資金和實驗室支援，最重要的價值在於其生態圈，「科技園幫助我們與中大等頂尖學府建立聯繫，成為我們的研發夥伴，進行數據收集和臨床研究，這是單打獨鬥難以做到的。」

此外，同場亦展示了多家優秀初創，包括研發全柔性內窺鏡手術機械人、並完成全球首例機械人輔助膀胱腫瘤整塊切除手術的巧捷力醫療機器人（Agilis Robotics）；以及利用自家AI模型縮短藥物開發時間的人工智能生命科學研究院（AILSI），共同展現香港生命健康科技的強大潛力。

