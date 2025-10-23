內地美妝毛戈平港開首店　明年開化妝學校　創辦人：港作出海起步

愈來愈多內地品牌看好香港及國際市場，來港開業。內地高端美妝品牌「毛戈平」（MAOGEPING）10月在尖沙咀海港城設立首間專櫃，是內地首個在香港開設獨立專櫃的美妝品牌。



品牌創辦人毛戈平昨日（22日）表示，品牌創建25年，是次為第一次真正意義地「出海」，更憶述當初在開設品牌時就決定要做高端牌子，「要與國際品牌放在一起」，他透露明年4月將在香港設立化妝學校。



內地美妝品牌毛戈平昨日（22日）以現代東方美學為主題，舉辦開幕典禮和模特造型秀。（陳葦慈攝）

美妝品牌毛戈平繼去年12月在港上市後，攻港攻勢加劇，除了在Sephora（絲芙蘭）上架外，本月更在海港城設立首間專櫃，是內地首個在香港開設專櫃的美妝品牌。該品牌昨日（22日）以現代東方美學為主題，在瑰麗酒店舉辦開幕典禮和模特造型秀。

內地美妝品牌毛戈平昨日（22日）以現代東方美學為主題，舉辦開幕典禮和模特造型秀，展示不同妝容。（陳葦慈攝）

毛戈平：創立品牌時百貨公司中沒有中國的牌子

現今多數內地化妝品牌主打線上銷售，「毛戈平」的主要銷售渠道則為中高端百貨及商場，在內地有逾430間門店。

品牌創辦人毛戈平表示，「『毛戈平』在中國品牌是很特別的存在。」他指出，「毛戈平」品牌創立時，中國內地和香港市場不缺化妝品，「但有一個痛，百貨公司中沒有中國的牌子」。內地化妝品大多面向大眾，而毛戈平創立品牌時便決定，要打入高端市場，「跟國際品牌放在一起。」

毛戈平表示，品牌創建25年，是次為第一次真正意義地「出海」，更憶述當初在開設品牌時就決定要做高端牌子，「要與國際品牌放在一起」。

中國市場十大高端美妝集團中唯一中國公司

根據弗若斯特沙利文的資料，毛戈平是中國市場十大高端美妝集團中唯一的中國公司，按2023年各集團旗下所有高端品牌的零售額計排名第七。毛戈平稱，創立品牌時，中國市場已有不少國際品牌，「今天我們能夠跟它（國際品牌）平起平坐，在中國的美妝行業其實是比登天還難，所以人們把毛戈平品牌看成是中國可以做高端化妝品的榜樣。」

近年不少內地美妝品牌銷售額逆勢增長，國貨在中國市場比例中愈來愈高，毛戈平認為原因在於國貨進步水平大，以及消費者對於中華文化的共鳴。

今天的（中國）文化自信，給了品牌發展的土壤。 毛戈平

內地美妝品牌毛戈平昨日（22日）以現代東方美學為主題，舉辦開幕典禮和模特造型秀，展示不同妝容。（陳葦慈攝）

「毛戈平」品牌最新推出的香水系列。（陳葦慈攝）

去年上市 將香港作為「出海」起步地方 先做好香港市場

「毛戈平」2024年在港的招股書提到，有計劃進軍海外市場，走向世界。毛戈平表示，品牌「出海」不容易，將地點定於香港，因為香港與內地關係密切，「是一個最好起步的地方。」他指出，品牌不會為了發展而急速擴張，將在做好香港市場後，才會繼續向外發展。

內地美妝品牌毛戈平昨日（22日）以現代東方美學為主題，舉辦開幕典禮和模特造型秀，展示不同妝容。（陳葦慈攝）

問及未來將如何與國際品牌競爭市場份額，以及國貨會否出現第二個「毛戈平」衝出國內市場，毛戈平稱，品牌進駐香港可為消費者帶來不同文化及產品。他指出，每一個品牌都有自己的美學理念和特性，消費者喜歡的事物各有不同。他的品牌則致力帶出東方美學理念，針對東方人的膚質膚色研究產品，將女性對美的體驗做到極致。

我不跟別人比，我就是想把自己做得更好。 毛戈平

他透露明年4月將在香港開設毛戈平化妝學校，希望將品牌的光影美學、化妝技術透過教育的方式帶來香港，服務香港女性，讓人們體驗來自不同文化美的理念。

毛戈平美妝產品融合現代東方美學。

毛戈平是內地化妝師，憑藉1995年電視劇《武則天》為劉曉慶塑造妝容而一鳴驚人，後開設化妝學院，在 2000年以自己的名字創立品牌，同時在社交網絡上教授化妝技巧，幫助推廣自己的品牌。

內地美妝品牌毛戈平昨日（22日）以現代東方美學為主題，舉辦開幕典禮和模特造型秀，展示不同妝容。（陳葦慈攝）

投資署助理署長劉智元日前祝賀毛戈平品牌落戶香港。他指香港充滿活力的商業環境和國際視野，為內地品牌提供「走出去」的絕佳平台，毛戈平品牌以香港為起點，逐步拓展海外市場。