長洲官立中學被合併步向殺校　小島唯一中學將消失　學生表傷感

有過百年歷史的長洲官立中學本學年獲派「0班」中一，校方須於下周二（28日）前提交學校發展方案，以決定未來路向，根據校方向家長發出的通告，指學校決定與灣仔鄧肇堅維多利亞官立中學合併，計劃將於2026/27學年展開，3年完成合併，意味島上唯一中學將於28/29學年完結後停運。



該校一名就讀中四的學生表示對殺校消息感到有點傷感，因為學校有很悠久的歷史。雖然她能夠原校完成學業，但兩個弟弟分別讀中一及中三，將會轉到鄧肇堅維多利亞官立中學。她預計他們要提早近一小時起床上學，可能5時多便要起床。對於長洲官立未來，校方今早婉拒訪問，職員著聯絡教育局。



長洲官立中學決定與灣仔鄧肇堅維多利亞官立中學合併。（洪戩昊攝）

學校辦學團體為教育局。通告提到，當局經考慮各方面的因素，如學生福祉、學齡人口變化、學額供求、官校整體發展及公帑運用等，決定將學校與鄧肇堅維多利亞官立中學合併，「以發揮更好的協同效應」。

兩校合併計劃為期三年，將於2026/27學年展開，屆時將停收中一生，並不參加中學學位分配辦法，同時將停辦中一與中四課程。至於中一至中三級學生，在完成初中課程後，會轉往鄧肇堅維多利亞官立中學升讀中四。目前就讀中四至中六級學生，則會在原校完成高中課程至中六畢業。

學生對殺校傷感 指日後須轉港島就讀弟弟須提早起床

就讀中四的Ocampo同學表示對殺校消息感到有點傷感。（洪戩昊攝）

就讀中四的Ocampo同學表示對殺校消息感到有點傷感，因為學校有很悠久的歷史。雖然她能夠原校完成學業，但兩個弟弟分別讀中一及中三，將會轉到鄧肇堅維多利亞官立中學。

她表示在長洲讀書，每天可早上6時多始起床，她預計將要轉到灣仔讀書的兩個弟弟要提早近一小時起床上學，可能5時多便要起床。

蔡女士安排了兒子和女兒入讀長洲官中，兒子已畢業，女兒則正就讀中四。她指，學校近年學生大減，因為很多家長也會安排子女到市區入讀成績更好的學校，所以學校殺校的傳言早已甚囂塵上。她認為殺校令長洲沒有中學，為街坊帶來不便：「好彩我個女唔使轉校。我唔係一個咁盡責嘅阿媽，唔會咁早叫佢起身」。