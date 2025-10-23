殺校｜長洲官中與鄧肇堅維多利亞官中擬下學年合併　三年完成合併

有過百年歷史的長洲官立中學本學年獲派「0班」中一班，校方須於下周二（28日）前提交學校發展方案，以決定未來路向。《香港01》獲得校方向家長發出的通告，學校決定與灣仔鄧肇堅維多利亞官立中學合併，計劃將於2026/27學年展開，3年完成合併，意味島上唯一中學將於28/29學年完結後停運。《香港01》正向教育局和學校查詢。



有過百年歷史的長洲官立中學擬於灣仔鄧肇堅維多利亞官立中學合併。(資料圖片)

長洲官中的辦學團體為教育局，通告提到，當局經考慮各方面的因素，學生福祉、學齡人口變化、學額供求、官校整體發展及公帑運用等，決定與鄧肇堅維多利亞官立中學合併，「以發揮更好的協同效應」。

通告指，合併可結合兩校所長及整合資源，為學生提供更合適、更豐富的學習環境，群育機會、寬廣而均衡的課程及學習經歷，傳承良好的辦學經驗，為學生提供更優質的教育。

兩校合併計劃為期三年，將於2026/27學年展開，屆時將停收中一生，並不參加中學學位分配辦法，同時將停辦中一與中四課程。至於中一至中三級學生，在完成初中課程後，會轉往鄧肇堅維多利亞官立中學升讀中四。目前就讀中四至中六級學生，則會在長洲官中完成高中課程至中六畢業。

校方預計整個合併計劃於2028/29學年完成，學生如在兩校合併期間，選擇轉讀其他公營學校，局方將按機制提供適切協助，學生亦可自行向心儀學校提交入讀申請。校方表示，今學年起會加強與鄧肇堅維多利亞官立中學合作，包括學生活動及教師交流，亦擬定下周二（28日）於校內舉行座談會，向家長解釋合併安排。