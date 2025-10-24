黃百鳴否認操控內幕交易　11.14開審　料需審訊19天

電影公司主席黃百鳴（黃栢鳴）涉操縱股份進行內幕交易，被證監會票控。黃早前否認控罪，案件排期於下月開審，今（24日）於東區裁判法院進行審前覆核，裁判官高偉雄將案件定於11月14日至12月10日進行審訊，預期審期19天。控方庭上透露，會就特別事項傳召11名證人，一般事項則會傳召5名證人，共會傳召16名證人。



被告黃栢鳴否認操控內幕交易，將於11月14日開審。(陳蓉攝)

被告黃柏鳴（78歲）被控在2017年8月25日至2017年10月17日期間，黃涉嫌慫使或促致另一名人士進行天馬影視的股份交易，他當時為天馬影視的主席兼控股股東，掌握了他知道屬有關天馬影視的內幕消息的消息。

身處澳洲證人將透過視像作供

控方指，辯方會以特別事項爭議whatsapp紀錄及手機證據的呈堂性，將以特別事項處理，並會就此召傳11名證人，並為其中一名身處澳洲的證人申請視像作供。辯方透露，會就特別事項傳召兩位證人，一般事項則傳召3位，包括一位專家及兩位事實證人。

案件編號：ESS1735/2025