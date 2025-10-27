申訴專員公署再查滲水辦　陳積志：滲水問題一直為巿民帶來困擾

申訴專員公署2020年曾發表主動調查報告，揭發滲水投訴調查聯合辦事處（滲水辦）個案積壓問題嚴重，又發現滲水辦需超過90 個工作天才能完成調查或行動。五年之後，申訴專員陳積志今日（27日）宣布展開全面調查，詳細審研滲水辦就滲水問題的處理，，包括納入屋宇署處理引致滲水的僭建物調查的程序，探討當中有否改善空間，並提出適切改善建議。



申訴專員陳積志表示，滲水問題一直以來都會為巿民帶來不少困擾。根據政府統計資料，在二○二二、二三及二四年三年間，滲水辦接獲的樓宇滲水投訴個案分別為39 555宗、45 033宗和47 299宗。公署亦經常接獲巿民就滲水問題提出申訴。



屋宇滲水問題令不少人感到困擾。 (資料圖片)

申訴專員公署就滲水投訴調查聯合辦事處處理滲水問題，展開全面調查。公署指接獲申訴，指稱因上層單位在平台僭建引致下層單位滲水，但滲水辦未有適時進行滲水調查，屋宇署發出清拆令逾年，但僭建物仍未清拆，以致問題持續。

陳積志表示，將詳細審研納入屋宇署處理引致滲水的僭建物調查的程序，探討當中有否改善空間，並提出適切改善建議。公署亦十分關注滲水辦的整體運作，將以系列形式，深入探討滲水辦的調查行動過程及成效，包括滲水辦對顧問公司的監管，歡迎市民在11月27日或之前，以書面提出意見。