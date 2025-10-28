楷和醫療CEO涉非禮　官指事主迴避提問非可靠證人　裁被告罪脫

楷和醫療集團行政總裁黃良堯涉在中環某酒吧用手摸女子X的大腿和臀部，又多次問她：「我溝你好唔好？」、「你受唔受溝？」辯方早前盤問X時，透露X曾就本案作多方面投訴，指她有不如意便會投訴，反映她並非弱者。案件今（28日）於東區裁判法院裁決，裁判官鄭潤聰指，女事主X多次迴避或不回應辯方的提問，甚至與辯方針鋒相對，認為她並非誠實可靠的證人，不接納其證供，裁定被告非禮罪不成立。



被告黃良堯（50歲，商人）被控1項非禮罪，指他於2024年5月9日，在中環卑利街65號Kinsman猥褻侵犯女子X。

被告黃良堯被裁定非禮罪不成立。(資料圖片)

X大可離開或報警

裁判官鄭潤聰強調，並非不允許受委屈人士發聲，但事主X曾因本案多次投訴，而且多次爽約，僅是錄取口供已用了數月。鄭官指X稱當時因為怕尷尬，故未有即時離開現場，但X作供時亦表示曾作勢要致電被告妻子。鄭官認為，X的舉動其實已損害了她與被告的關係，而且她大可假裝不適或有急事而離開現場，甚至直接報警，但X並無作出上述舉動。

餐廳開放式格局X有大反應會被留意到

鄭官認為，涉案餐廳為開放式格局，若然被告有任何行為令X有較大反應，必然會有其他人留意到，難以想像被告在眾目睽睽的情況下，連續2小時作出多次非禮行為。鄭官稱，曾4度提醒X需正面回應辯方提問，惟X仍多次迴避或不回應，甚至與辯方針鋒相對，故裁定X並非誠實可靠的證人，拒納其證供。

案發當日X主動邀約黃

事主X早前在屏風後作供指，在2023年3月，黃邀請 X商業合作，參與有關婦女診所等的項目。案發當日，X與另一醫療公司開會後，想起有關項目已有一段時間沒有消息，遂邀請黃喝東西。

指黃曾用手指捽其大腿

X指，黃回覆後，他們一起前往附近一家餐廳，她當時身穿連身裙及肉色絲襪。入座後，她把手袋放在兩人的中間，以製造距離，惟黃突然「烏」低身，用左手掌及手指放在X的大腿，捽了幾下並說：「做乜著絲襪，嚡澀澀唔好摸。」

指黃多次問是否受溝

X形容，整個過程約2至3秒，她感到害怕，當刻已即時撥開黃並回應：「關你咩事，唔係畀你摸」，但黃仍嬉皮笑臉。X稱，覺得黃應不敢再有類似行為，故未有離開現場。黃遂追問X：「你受唔受溝？」

指黃態度囂張

X稱，她有叫黃走開，惟他未有理會並繼續追問：「我溝你好唔好？」X表示覺得厭煩，故反問被告：「我打畀Rachel（被告妻子）問下佢好唔好？」X形容，黃當時態度輕佻且囂張地回應：「你咪打囉，我出嚟玩個個都知！」

辯方指X並非弱者

辯方盤問X透露，X就本案曾投訴警方、律政司、法庭職員，甚至裁判官，只要不如其意便會投訴，反映她不是弱者。X不同意，並稱因本案對她造成創傷，故著緊每個細節。

案件編號：ESCC378/2025