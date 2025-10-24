楷和醫療CEO涉非禮　事主指被告用手指捽其大腿並問：做乜著絲襪

楷和醫療集團行政總裁黃良堯涉在中環酒吧摸一名有工作往來的女子X，黃否認非禮，案件今（24日）於東區裁判法院開審，事主X稱她當日約黃到酒吧飲東西，惟被告坐近她後便用手指捽其大腿，又問她為何要著絲襪，感覺不好暯，之後更多次問她：「我溝你好唔好？」、「你受唔受溝？」她拒絕黃並叫他：「溝返你診所啲姑娘。」惟黃表示要向難度挑戰。X覺黃態度輕逃，稱要致電其妻，黃回應說：「你咪打囉，我出嚟玩個個都知！」



辯方指X就案件曾投訴警方、律政司、法庭職員，甚至裁判官，只要不如其意便會投訴，反映她不是弱者。X不同意，並稱因本案對她造成創傷，故著緊每個細節。



被告黃良堯（50歲，商人）被控1項非禮罪，指他於2024年5月9日，在中環卑利街65號Kinsman猥褻侵犯女子X。

被告黃良堯否認非禮，在東區法院受審。(陳蓉攝)

X當晚邀請黃喝東西

事主X在屏風後作供，她稱在2023年3月，黃邀請 X作商業合作，參與有關婦女診所等項目。案發當日，X與另一醫療公司開會後，想起有關項目已有一段時間沒有消息，遂邀請黃喝東西。

指黃身體向前並用手掌放其大腿

X指，黃回覆後，他們一起前往附近一家餐廳，她當時身穿連身裙及肉色絲襪。入座後，她把手袋放在兩人中間，以製造距離，惟黃突然「烏」低身，用左手掌及手指放在X的大腿，捽了幾下並說：「做乜著絲襪，嚡澀澀唔好摸。」

黃隨即問X是否受溝

X形容，整個過程約2至3秒，她感到害怕，即時撥開黃並說：「關你咩事，唔係畀你摸。」黃仍嘻皮笑臉。X稱覺得黃應不敢再有類似行為，故未有離開現場。黃遂追問X：「你受唔受溝？」

覺黃當時態度輕佻且囂張

X稱她有叫黃走開，惟黃未有理會，並繼續問：「我溝你好唔好？」X覺得厭煩，反問黃說：「我打畀Rachel（黃妻）問下佢好唔好？」X形容，黃當時態度輕佻且囂張地回應：「你咪打囉，我出嚟玩個個都知！」

認為黃的說話有性暗示

X續指，此時正好有一名外籍女子路過，X回應叫黃說：「你去溝鬼妹啦」，黃回應說：「鬼妹個窿好大，我支嘢好細，有空位唔舒服。」X覺得黃的話語中有性暗示，認為是性騷擾，故當時不想回應。

談公事指黃斜望其胸

其後二人換至吧枱就座，黃突然靠近X，她感到驚嚇，黃稱：「我要搞你唔止咁啦！」之後二人開始談公事，黃再向她表示：「如果你個胸有硬塊，會唔會嚟做Mammogram （乳房X光造影）。」X形容，當時黃斜望其胸部，她感到不被尊重及被騷擾，即叫黃停止其行為。

指黃不斷問X受唔受溝

X作供時提及，黃其後仍不斷追問「我溝你好無啫？」、「受唔受溝？」，她感到煩厭，故叫黃：「你返去溝返你啲姑娘，唔好搞我！」黃則回應指：「我唔鍾意溝姑娘，我要向難度挑戰！」黃再捉住X的手臂，X稱感覺胸前被觸及，過程約5至10秒，她即「批肘」想甩開黃，又有叫黃走開。

認為黃在作出性邀請

其後黃再湊近，表示要與X自拍，並把右手放在她的肩膀，覺得臀部被黃的手指碰到。X稱，黃其後要求要送她回家，她以居住地區不同為由拒絕，黃則表示：「我想篤你，你畀唔畀我篤？」X作供指，她第一次聽到有人用這些字眼，覺得生氣及嘔心，認為黃是在作出性邀請。

黃指X作邀約難告他性騷擾

她遂向黃表示要報警，黃輕佻地表示：「你約我出嚟，你點告我性騷擾？」又稱：「你個嘴好細好靚，好想錫下。」X再叫黃：「慳啲啦！」二人隨後離開，黃再要求送X回家，並跟隨她上的士。X為免讓黃知道其住處，最終選擇在九龍站下車。

辯方指X曾就案而投訴多個單位

X在辯方盤問下同意，曾經投訴警方、律政司、法庭職員，甚至就被告的保釋條件投訴裁判官。辯方指，無論是裁判官，抑或是幫助X的人，只要不如X的意思就會被投訴，故反映X不是弱者，她懂得保護自己及維護權益。X不同意，她解釋因本案對她造成很大的精神創傷，故她很着緊每一個細節。

案件編號：ESCC378/2025