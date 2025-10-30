Google推出強化AI網絡防禦技術　與社聯合作培訓逾400名社福人員

根據最新調查，過去一年，每名網絡詐騙受害者平均損失接近6,800港元。隨着本港網絡詐騙事件日益頻繁，Google宣布強化其AI驅動的網絡防禦技術，並深化與香港社會服務聯會（社聯）的合作，共同應對不斷變化的網絡威脅。



Google指，根據調查顯示，超過77%受訪香港成年人在過去12個月內曾遇到一次或多次網絡詐騙，其中部份人更頻繁至每周多次（25%）甚至每日（19%）遇到。不法分子最常用以接觸市民的渠道是電話（59%），其次是文字或短訊（54%）。

近66%受訪者表示在過去12個月曾遭遇網絡詐騙陷阱，其中投資詐騙（54%）和意外之財騙案（54%）是最常見的詐騙類型。13%受訪者表示在過去12個月內因網絡詐騙而蒙受金錢損失，每人平均損失6,798港元。調查亦指出，近19%受害者表示，其受騙主因在於詐騙「非常逼真或可信」。

Google表示，AI技術在網絡安全方面具備強大潛力，不僅能加強防禦能力，還能提升用戶在網絡環境中的安全感。公司香港銷售及營運總經理余名德強調，保護用戶及其生態系統夥伴的安全是Google的首要任務。他指出，AI作為網絡防禦的核心工具，有助Google持續採取行動，從多方面提升產品和服務的安全性。

為了應對網絡詐騙的威脅，Google最近推出了兩項新功能，首先是「安全連結」，當用戶點擊可疑連結時，系統會發出警告並阻止訪問潛在有害網站，除非用戶明確表示這不是垃圾訊息。其次是「金鑰驗證」，用戶可以透過掃描受信任聯絡人的二維碼，為端對端加密訊息提供額外的安全保證，確保通訊的正確性。

（由左至右）香港社會服務聯會總監（善用科技）何美儀、Google香港銷售及營運總經理余名德以及循道衛理觀塘社會服務處資訊科技主任陳冠庭。（Google提供）

此外，針對利用 AI 偽冒公眾人物的廣告，Google表示已組建了一支由超過100名專家組成的專責團隊，分析這些詐騙手法並制定有效對策，包括修訂《不實陳述或行為》政策，以暫停那些宣傳此類詐騙的廣告商帳戶。結果成功永久暫停逾70萬個違規廣告商帳戶，令該類詐騙廣告的舉報數量於2024年大幅下降九成。

在社會層面，Google與社聯合作，今年已共同培訓超過400名社福機構人員，培訓內容涵蓋網絡安全及負責任AI的應用，受惠人數較去年增加了1.5倍。社聯總監何美儀表示，隨著AI在職場中的普遍應用，社福界面臨如何安全及負責任地運用這一技術的挑戰，Google的支持對業界十分重要。

循道衛理觀塘社會服務處資訊科技主任陳冠庭分享指，運用企業版NotebookLM進行了內部試驗後，該工具有助他的團隊安全有效地識別潛在的合規風險。（Google提供）

此外，社聯在「社創及科技研討會2025」上宣布，利用Google的AI模型開發了名為「SocSmart」的AI聊天機器人，並即將推出。該機器人將根據與社福界工作最相關的政策及手冊進行訓練，目的是為社福機構提供一個安全可靠的平台，讓他們可快速掌握政策詳情和更新。

Google指，在全球範圍內也持續應對AI領域的新威脅，推出了多項安全措施，例如新推出的CodeMender是一個AI驅動的代理，能自動調試和修復程式碼漏洞，過去6個月已為開源項目提交了72個安全修復方案。此外，Google也擴展了其AI漏洞獎勵計劃，鼓勵研究人員報告關鍵安全漏洞。