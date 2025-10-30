聾啞漢過路被撞斃　郵政司機曾響咹但未減速裁危駕罪成　判囚1年

香港郵政外判司機駕車駛經石硤尾時，見一名行人在非過路處過馬路，司機「響咹」及扭軚，惟該路人是一名67歲的聾啞人士，車輛的倒後鏡仍把該路人撞倒，他並在3日後死亡。肇事司機被裁定危險駕駛罪成，他稱對事件感到後悔，並曾捐款為事主超度。案件今（30日）在區域法院判刑，法官指若被告若及早減速便可避免意外，但考慮事件的各項因素，認為屬同類罪行中最輕類別，判被告監禁1年及停牌5年。



被告陳坤偉，46歲，經審訊後被裁定一項危險駕駛引致他人死亡罪成，指他於2023年5月16日，在九龍石硤尾邨第23座外，危險駕駛一輛輕型貨車，引致梁國榮（67歲）死亡。

被告陳坤偉在區域法院被裁定危險駕駛罪成，被判囚1及停牌5年。(黃浩謙攝)

被告感後悔曾捐款為事主超度

辯方求情指，被告事發後致電報警，並按指示為事主止血和安慰他。惟事主其後不治，被告感到難過，曾經失眠。被告就其精神創傷，向精神科求診並服藥，現時已不需覆診。被告感到後悔，並捐錢為事主進行超度。辯方大律師代表被告，向事主的家人致歉。

官指若被告減速可避免碰撞

法官判刑時指，被告並非一時失去專注，他至少有40米距離可以準備。若他顧及有人橫過馬路，在案發前5秒減速，可以避免碰撞。惟被告仍冒著風險，繼續均速行駛，引致他來不及煞車，需要向右扭軚。法官指，判刑需具阻嚇力，判囚是唯一合適選項。

考慮事主亦違反交通規例

惟法官亦考慮，事主違反交通規例，在非行人過路處橫過馬路，被告駕駛的車輛亦沒有超速，認為本案屬危駕致死的案件中最輕的類別。因此判被告監禁1年，和停牌5年。此外，被告須自費完成駕駛改進課程。

事主骨盆骨拆3天後亡

案情指，被告於案發日下午5時許，駕駛輕型貨車，沿窩仔街西行方向往白田街行駛，車上還有一名郵差。事主橫過窩仔街時，被告「響咹」警示事主，並將貨車的軚盤扭右迴避事主，但貨車的左側倒後鏡撞到事主。事主被送院治療，三天後不治，死因為軟組織出血和骨盆骨折。

案件編號：DCCC 243/2024