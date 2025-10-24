的士司機撞斃單車少年認危駕　家人睹意外片痛哭　促限制司機年齡

七旬的士司機超速駛經青衣南橋時，未留意前方的17歲單車少年，至乘客提醒時已來不及反應，少年送院不治。司機今（24日）在西九龍法院（暫代區域法院）承認危險駕駛引致他人死亡罪，求情時由律師代向少年家人致歉，承認犯上不能彌補的錯誤，他亦無法忘懷事件，並患上抑鬱症。法官徐綺薇指本案令一無辜的人喪命，明言判囚，令被告還押至至11月21日，以候被告的背景報告後判刑。



事主家人亦有到庭旁聽，透露事主是家中獨子，事主祖母稱相信被告亦不好受，惟她與事主父均望政府考慮就限制的士司機的年齡立法。事主父親更稱，現時仍有80、90歲的的士司機，向記者謂：「你哋搭都驚啦。」



被告過往只涉一次違反交通燈號告票

被告劉楚希（70歲，的士司機），被控於2024年7月3日，在青衣葵青路在道路上危險駕駛一輛市區的士，引致男子黃皓進死亡。案上透露，被告有一個交通定罪紀錄，為違反交通燈號的定額告票。

2024年7月3日凌晨，17歲單車少年黃皓進在葵青路被撞斃，的士司機劉楚希認危險駕駛罪。(資料圖片)

被告劉楚希認當時超速撞到17歲單車少年黃皓進，擋風玻璃亦碎烈。(資料圖片)

17歲單車少年黃皓進被撞並送院後，其家屬紛紛至醫院了解情況。（翁鈺輝攝）

意外現場留下血跡。(資料圖片)

事主黃皓進的單車頭盔亦留在石壆。(資料圖片)

其單車被壓在車底。(資料圖片)

家人從影片見意外一刻相擁痛哭

事主家人今亦有到庭旁聽，庭上有播放事發經過的影片，事主父親不想回憶事件，當時未有在庭內。片段播放至的士撞到單車的一刻，事主的祖母和姑媽相擁痛哭。

事主是家中獨子喜歡汽車

事主的父親庭外表示，事主為他的獨子。他稱，兒子生前讀書成績並非很好，但喜歡汽車，修讀汽車維修課程。當豐田汽車的維修部已收取事主當實習生。案發時，兒子相約朋友踩單車後，自行踩單車返家，途中遇上意外。祖母則表示，接受辯方的道歉，但更希望被告直接向他們道歉。

認為應就的士司機年齡立法

事主的祖母又指，認為被告亦不想事件發生，謂：「佢(被告)良心都唔舒服。」她和事主父親均認為，應就的士司機的年齡限制立法。

乘客曾提被告前方有車

案情指，涉案葵青路的車速限制為每小時70公里，該路段亦准許單車行駛。案發於凌晨時分，被告接載一名乘客由葵涌往青衣，事主黃皓進在葵青路第三線踩單車，在被告的士的前方。當的士接近單車，乘客提醒被告前方有車，約1秒後，的士車頭便撞上單車車尾。意外後，的士擋風玻璃碎裂，事主失去知覺，倒臥在地，單車則卡在防撞欄上。

意外時車速估計達每小時94公里

事主被送往醫院搶救，最終於同日晚上宣告不治，被告亦被捕。專家估計，的士的平均車速為94公里，正負誤差為9公里。

辯方指事主當時未穿反光衣

辯方求情指，被告駕駛的士約40年，其交通定罪紀錄以職業司機而言，並不算差。被告涉案時超速至少15公里，屬加刑因素。雖然的士乘客有提醒，但因被告超速，令他案發時來不及反應。此外，事主當時在快線踩單車，未有穿反光衣，加上單位體積較小，需較近距離才看到。

被告亦患創傷後壓力症終生難忘此事

辯方形容，本案是悲劇。被告犯上不能彌補的錯誤，辯方代被告向事主的家人致歉。辯方續指，被告事後患上創傷後壓力症候群和抑鬱症，他亦會終生記得此事。

官望事主家人釋懷

法官則指，即使沒有乘客提醒，被告都要留意交通狀況，法官亦指，被告面對的控罪非常嚴重，令一個無辜的人喪命，明言判囚。同時，法官希望事主家人盡快釋懷。

案件編號：DCCC 198/2025