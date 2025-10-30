黎智英告大公報誹謗　呈百文指聲譽謀殺　辯方問「肥佬黎」屬惡意

壹傳媒創辦人黎智英於2020年入稟控告《大公報》，指該報於同年6月發表一篇標題為「亂港頭目謀『著草』 路線曝光 收費100萬」的文章，內容誹謗黎。除了該文章，黎亦依賴另外101篇《大公報》的文章佐證，以證明該報一直惡意中傷黎。黎就該101篇文章，申請修訂訴訟文件的內容，案件今(30日)在區域法院處理。黎庭上指，部份文章屬「聲譽謀殺」和人身攻擊。《大公報》反對申請，指黎未有解釋該些文章如何惡意中傷他，如有文章提及「肥佬黎」，惟《大公報》質疑，「肥佬黎」如何和惡意相關。法官聽取陳詞後，表示將於3個月內頒布書面裁決。



原告為黎智英，被告為大公報（香港）有限公司。涉案文章於2020年6月25日在《大公報》刊登，標題為「亂港頭目謀『著草』路線曝光 收費100萬」。此外，黎亦以《大公報》另外101篇文章佐證，以證明《大公報》一直惡意中傷黎。

黎智英呈上101篇文章，指《大公報》惡意中傷及「聲譽謀殺」。

《大公報》的代表律師卻質疑，文章提「肥佬黎」如何與惡意有關。（資料圖片 / 張浩維攝）

黎指大公報聲譽謀殺

黎今申請，修改訴訟文件中就101篇文章的指控。黎一方庭上舉例，該些文章包括《大公報》於2019年8月19日發布，標題為「市民聲討黎智英資助暴亂 促快檢控」，和2020年3月2日發布的文章，標題為「網民改圖 『預告』黎智英入獄」，並刊登一幅「改圖」。黎指前者涉「聲譽謀殺」，後者則並非報道，而是惡意人身攻擊。黎強調，修訂更有助日後審訊。

質疑肥佬黎如何和惡意相關

《大公報》反對申請，指黎的訟訴文件中欠詳細指控，未有解釋該些文章如何涉及惡意，如有文章提及「肥佬黎」，但「肥佬黎」如何和惡意相關。《大公報》曾要求黎提供詳細指控，但黎未有這樣做。《大公報》認為在此情況下，法官應拒絕黎的申請。

案件編號：DCCJ 674/2025