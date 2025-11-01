消防處舉行冬季防災應急宣傳月啓動儀式　嘉許17推動防災文化機構

消防處今日（11月1日）於沙田新城市廣場舉行冬季防災應急宣傳月啓動儀式暨「消防處社區應急先鋒」嘉許典禮，正式展開一系列冬季防災應急宣傳活動，並以「封門待救」、「頭套防煙」及「偵測預警」三大應急技巧為主題。



消防處副處長（公眾安全及機構策略）黃嘉榮（左二）和署理消防處助理處長（機構策略）霍振明（右二）。（政府新聞處）

今年宣傳月以「封門待救」、「頭套防煙」及「偵測預警」三大應急技巧為主題，旨在教育市民如在遇上火警而需留在家中等待救援時，如何以膠紙封好門邊，並使用防煙頭套過濾濃煙及有害氣體，爭取黃金待救時間；又鼓勵市民在家中安裝獨立火警偵測器，以便在火警初期獲得警報並迅速逃生。消防處在活動上示範封門邊的正確方法，並透過防煙頭套和獨立火警偵測器展示、互動展區及攤位遊戲等活動，提升市民對防災應急的意識。

停泊於沙田大會堂廣場的流動消防宣傳車向市民提供最新防災應急資訊。（政府新聞處）

副處長：公眾安全策略關鍵績效全面達標

消防處副處長（公眾安全及機構策略）黃嘉榮在啓動禮上致辭時稱，在「消防處社區聯動網絡」協作下，全港18區在一系列公眾安全策略關鍵績效指標已經全面達標，成績令人鼓舞。這些關鍵績效指標包括在區內到有潛在風險及火警隱患的大廈向市民宣傳防火資訊，協助居民安裝獨立火警偵測器，以及派發「防火三寶」。

黃嘉榮表示，消防處積極推廣的「消防處社區應急先鋒」計劃已培養超過6,500名不同年齡層和界別的市民，教授他們掌握滅火、自救和基本急救技巧。活動上亦舉行「消防處社區應急先鋒」嘉許典禮，向17間積極參與相關計劃的機構頒發嘉許狀，表揚他們在推動公私營機構防災文化的貢獻。

市民學習使用防煙頭套。（政府新聞處）