香港大學西苑宿舍地盤棚架起火　消防到場救熄

薄扶林道144號香港大學西苑宿舍地盤，今日（30日）晚上約9時25分發生火警 ，地盤外牆棚架起火，消防約20分鐘後將火救熄。



火警中，幸無人受傷，亦毋須疏散。據讀者提供相片顯示，棚架起火後火光熊熊；消防員趕抵救援，正調查起火原因。



消防趕抵救援。（讀者提供）

港大網頁資料顯示，香港大學位於薄扶林「西高山校園重建計劃」發展項目，包括4棟學生和教職員宿舍大樓，合共938個學生宿位及273個教職員宿舍。精進建築有限公司原為項目承建商，工程現已完成逾八成工序，並原定預計於今年底完成。

港大經審慎考慮各因素後，包括整體項目工程進度；對工程相關人員和社會的影響；以及未來師生宿位供應，決定委任由合資格承建商其士建築（香港）有限公司（其士建築）及群策建築有限公司組成之「其士—群策聯營」接手仍在施工階段之餘下工程，並繼續聘用現時地盤人員、分判商及供應商。預計工程將稍微延遲至2026年上半年完成。

其士建築將負責統籌和協調工程管理、監察施工進度及監控施工質量，亦會委任駐地盤人員進行地盤巡查及督導，嚴格實施地盤安全管理和品質監控。港大項目團隊和顧問將一如以往繼續嚴密監督承建商，以確保工程符合相關法例所要求的標準。

地盤棚架火光熊熊。（讀者提供）