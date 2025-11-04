建造業傑青2025 六才俊獲獎　BIM專家、爆破主管感悟「傑出」真諦

建造業議會（議會）周日（11月2日）舉辦第四屆「2025建造業傑出青年選舉」頒獎典禮暨「香港建造青年論壇」，表揚6位在行業中表現卓越的青年才俊。今屆得獎者背景多元，故事勵志，當中包括由曾誤入歧途、險被母親送入戒毒中心的少女，奮鬥成為業界少數的女性竹棚師傅；亦有土生土長的工程師創立BIM團隊，感謝父親嚴厲管教；更有年僅30歲的最年輕爆破主管。建造業為人而建，得獎者在行業奮鬥多年，感悟出「傑出」真諦並非爭逐個人成就，而是「成就他人」，貢獻社會。



署理發展局局長林智文為典禮致歡迎辭。

是次傑青頒獎典禮由署理發展局局長林智文及建造業議會主席何安誠教授工程師擔任主禮嘉賓。林智文致辭時表示，很高興看到得獎者在不同領域取得卓越成就，期望他們成為年輕人的典範，又鼓勵在場青年把握機會，與業界多加交流，實踐創意成就夢想。

建造業議會主席何安誠教授工程師致開幕辭，並恭賀本屆建造業傑出青年。

何安誠教授工程師亦表示，青年是推動行業進步的重要力量，他為建造業人才輩出感到自豪，並鼓勵年輕一代多嘗試跨界別交流，「盡力在不同領域取得卓越成就，以專業領航，推動行業創新。」他在致辭時強調，今屆傑青以「專業領航、成就夢想」為主題，正體現了年青人在建造業中的新定位：「你們不只是承接者，更加是建造業未來的策劃者，是城市轉型的設計者和推動者。」

竹棚女師傅曾誤入歧途 盼建博物館傳承工藝

今屆6名得獎者背景出身不同，但均於建造業尋找到適合自己的一片天。其中「前線工程人員」組別得獎者白碧琪（Daisy）坦言，女性在前線工作並不容易，更憶述自己年少時曾屢次讓母親失望，「甚至差點讓她報警，將我送進戒毒中心。」

Daisy 於2021年投身建造業，從一張白紙開始，克服逆境，現已是竹棚及金屬棚架的合資格技工。她憶述入行辛酸，「當初入行時，以為師傅會教我搭棚、上棚，但當時搬竹便搬了整整一年，沒有機會親手參與搭棚。」

憑着堅毅，她的故事曾獲《紐約時報》等國際媒體報導。Daisy 熱衷保存竹棚傳統工藝，她今日站在香港故宮博物館的舞台上領獎，更感言期望未來能「站在香港竹藝博物館的講台上」，向大眾分享她的故事與熱情。

「前線工程人員」組別得獎者Daisy曾誤入歧途，現投身竹棚工藝，盼未來建立「香港竹藝博物館」。

BIM專家感謝嚴父「最年輕爆破主管」反思傑出意義

今屆選舉亦突顯行業的創新轉型。來自「商業及管理」組別的孫耿耀（Keith），是一名土生土長的土木工程師，他看準數碼化趨勢，分別於2018年及2023年創立公司，現帶領40人BIM團隊，參與河套區及東涌發展等大型基建。他致辭時特別感謝父親：「若非你的嚴厲管教，便不會有今天站立台上的我。我會堅持你教我勤奮、盡責嘅態度，期望我的專業知識可以繼續貢獻北部都會區建設。多謝爸爸！」

「商業及管理」組別得獎者Keith致辭時特別感謝父親的嚴厲管教，助他創立BIM團隊並貢獻業界。

同組別的得獎者黃覺明（Joe），則致力在公司內推動企業改革，利用創新做法令工程項目進行得更有效率。另外他利用工程知識，支持香港科技園（HKSTP）孵化計劃的人工智能公司的研究與開發工作，致力提升建造業生產力及安全。

署理發展局局長林智文（左五）與「2025 建造業傑出青年選舉」得獎者、評審團成員及一眾嘉賓合照。

而在「創新科技、設計、學術及其他」組別得獎的李銘翹（Owen），年僅30歲已獲認可為香港最年輕的爆破主管，更是英國三大權威學會的會士。他獲獎時謙卑反思「甚麼是『真正的傑出』？」他認為除了追求卓越、面對挫折保持韌性，「更重要是有一顆謙卑和關懷的心，還要時刻不忘『成就他人』的那份初心。」他亦特別感謝已故恩師葉松峰工程師，並邀得師母到場見證。

「香港建造青年論壇：與局長對話」由署理發展局局長林智文先生主持，邀請中小學及大學生參與，透過對話形式，啟發青年對建造業的認識與興趣。

青年論壇同場舉行 逾300學生與局長對話

其餘得獎者亦成就卓越，包括「前線工程人員」組別的水務專才蔡智恒（Oscar），他17歲於香港建造學院修讀水喉潔具科基本工藝課程，畢業後又積極進修，近年投入人才培訓，現擔任世界技能大賽導師，又積極透過社交媒體分享業界資訊，吸引逾萬名追隨者；而「創新科技、設計、學術及其他」組別的建築署建築師盧宜璋（Adrian），他囊括逾65項設計獎項，並為公共工程開發出香港首個低碳3D混凝土打印技術。

建造業議會青年事務委員會主席孟家榮營造師表示，將透過「落地」策略及大灣區交流，吸納更多年輕人入行。

頒獎典禮同場舉辦「香港建造青年論壇」，以《建造未來 建造新角色》為主題，設有「與局長對話」互動環節，吸引逾300名來自中小學、大學的學生及業界人士參與，促進跨代交流。建造業議會青年事務委員會主席孟家榮營造師坦言，業界希望借不同活動加深公眾對建造業的認識，吸引年青人入行，他指出：「其實我們不單只是一個行業，是一個很完整的產業。」他解釋，業界正透過不同策略「落地」推廣，例如將BIM課室搬入學校、推廣如「樹藝師」等工種，以及製作「建造安全小先鋒」遊戲，從小培養安全意識，改變「不安全」的傳統印象。他又提到，深化大灣區青年交流亦是重點工作，讓兩地學生「強強聯合」，「香港的同學有一個多邊的特質、國際的視野；國內的同學有理科解難的能力強勢，他們兩地走在一起，能得到更多，更好地發揮作用。」

議會執行總監鄭定寕工程師寄語6位得獎者，肩負帶領建造界改革成長的使命。

議會執行總監鄭定寕工程師在閉幕辭時，亦寄語6位得獎者：「你們不僅是今屆的傑青，你們將來有一個使命，帶領我們建造界改革成長。」他亦感謝得獎者家人、導師及朋友的支持，並鼓勵在座的青少年，只要有夢想並努力，定能在充滿機遇的建造業發光發熱。

（資料及相片由客戶提供）