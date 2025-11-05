沙田官小測考准用簡體字答　校長會指做法罕有　料遷就新來港學生

沙田官立小學周一（3日）向家長發通告，指將接受學生在校內測驗及考試使用符合國家語言文字規範的正規簡體字作答。校方表示，此安排旨在為內地背景或習慣使用簡體字的學生提供更友善的評核環境，同時讓本地學生有機會認識兩種中文書寫體系。



資助小學校長會副主席陳淑儀形容這做法在小學學界不普遍，估計是為遷就新來港學生。作為油蔴地天主教小學（海泓道）校長的她分享自己學校的做法，會為新來港學生設兩個月過渡期，期間可以使用簡體字應付測考，過渡期後則需用回繁體字。



沙田官立小學將接受學生在校內測驗及考試使用符合國家語言文字規範的正規簡體字作答。(學校網頁)

校方：旨在為習慣使用簡體字學生提供更友善的評核環境

沙田官立小學向家長發通告，指在參照教育局及考評局對公開考試的相關指引後，將接受學生在校內測驗及考試使用符合國家語言文字規範的正規簡體字作答。校方表示，此安排旨在為內地背景或習慣使用簡體字的學生提供更友善的評核環境，同時讓本地學生有機會認識兩種中文書寫體系，提升其閱讀與溝通能力。

資助小學校長會副主席陳淑儀。（資料圖片/夏家朗攝）

校方強調繁體字仍是香港教育體系主流書寫標準

校方強調，繁體字仍是香港教育體系的主流書寫標準，學生必須掌握繁體字以應對日常學習、溝通及未來升學與就業需要。學校中文課程亦以繁體字為主要教學內容。

校方指，參照全港性系統評估(小三、小六)的處理方式，評分重點在於內容、結構、語言運用及邏輯，而非字形。學生如使用簡體字作答，不會因字體而扣分或影響成績，惟必須確保字跡清晰，避免因書寫潦草導致誤解。

校方鼓勵家長協助引導子女以繁體字為主要學習及書寫對象；若學生已掌握繁體字，無須刻意轉用簡體字作答；亦應避免使用非正規簡化字或網絡用字。

資助小學校長會副主席：會為新來港學生設兩個月過渡期

資助小學校長會副主席陳淑儀形容這做法在小學學界不普遍，估計是為遷就新來港學生。作為油蔴地天主教小學（海泓道）校長的她分享自己學校的做法，會為新來港學生設兩個月過渡期，期間可以使用簡體字應付測考，過渡期後則需用回繁體字。

她指，在過渡期政策實施初期，有老師感到困惑，因為有些簡體字他們也要上網查，但其後他們亦已適應。

教育局：小學應避免過早同時學習繁簡二體

目前中小學中文科均以繁體字作教學，至於簡體字則無規範課堂上要學習，但根據教育局小學中文科課程指引，「學生在掌握繁體字後，亦應具備認讀簡化字的能力，以擴大閱讀面，以及加強與內地、海外各地的溝通。例如在中學階段，學生可透過自學或由教師略作點撥，認識簡化字的特點。」

而教育局於2016年2月，在官方網誌「政策多面睇」提到，小學應避免過早同時學習繁簡二體，造成識字和寫字上的干擾，混淆字形。

教育局：校內評測視校本教學實況而定 教學語言政策未有改變

教育局回覆查詢指，政府的教學語言政策未有改變，因應不同學習階段及需要，學生應具備正確認讀書寫漢字的能力。

局方指，無論學生的背景，同樣需要學習繁體字，以便溝通傳意，融入香港社會；如同學尚未學習繁體字，學校定必給予適切支援，照顧他們在過渡時期的需要。至於學校考試、測驗及練習，是否容許學生用簡化字作答，則要視乎校本的教學實況而定，例如考慮學習重點、評估重點等因素，不能一概而論。

而教育局製作的《香港小學學習字詞表》和《中英對照香港學校中文學習基礎字詞》的內容均包括簡化字對應字形，以作學校教學參考。

局方表示已提醒校方須持續檢視和優化校本評估政策，如有改動須作全面諮詢及向持份者作充分解說，協助家長明白有關安排。局方會繼續與校方保持緊密聯繫，提供適切意見及支援。