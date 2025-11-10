港大博士論文涉AI虛構文獻　刊論文期刊：「錯誤」不影響核心結論

港大社工系博士生一篇有關香港生育率低迷的論文，被掲發引用多篇不存在的文獻，懷疑相關文獻由人工智能（AI）虛構，論文作者包括社會科學院副院長葉兆輝等人。涉事期刊出版社網站今日（10日）刊登一則更正通告，指接獲該文作者通知，其引述的文獻存在一些「錯配及謬誤」（mismatches and inaccuracies）。



通告提到，此問題「僅影響引用文獻的準確性，並不影響論文的核心結論、實證數據的準確性及理論框架完整性」（theoretical framework integrity）。編輯部亦確認，文章的核心論證，不受該些文獻影響。（The Editorial Office confirms the core argument chain is independent of reference issues.）



出版社Springer Nature：僅影響引用文獻的準確性

涉事論文刊登於由「中國人口與發展研究中心」主辦、出版社Springer Nature出版的英語學術季刊China Population and Development Studies。Springer Nature網站今日刊登一則更正通告，指編輯部接獲該論文作者滙報，指其引述的文獻存在一些「錯配及謬誤」（mismatches and inaccuracies），屬作者投稿前疏忽所致。

通告提及，此問題僅影響引用文獻的準確性，並沒影響論文的核心結論、實證數據的準確性及理論框架完整性（theoretical framework integrity）。編輯部亦確認，文章的核心論證，不受該些文獻影響。（The Editorial Office confirms the core argument chain is independent of reference issues.）補充的更正啟事將盡快在期刊官網發布。

葉兆輝早前回覆《香港01》查詢表示，其學生利用AI協助整理引用資料時，未有檢查內容。（資料圖片／林靄怡攝）

涉事論文題為《Forty years of fertility transition in Hong Kong》（40年來香港生育率變化)，作者包括港大社會工作及社會行政學系博士生白逸銘（Yiming Bai）、港大社會科學院副院長、社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝（Paul Yip）、港大統計與精算學系副系主任屈錦培（K. P. Wat），以及政府統計署統計師、內地學者等。

論文共有61項引用文獻，當中部分有數位物件識別符（DOI）超鏈結，惟進入後顯示「DOI Not Found」。亦有部分文獻聲稱引用自學術期刊，惟翻查相關期數，未見該引用文獻。其中一篇不存在的論文，署名作者包括葉兆輝。

葉兆輝早前回覆《香港01》查詢表示，其學生利用AI協助整理引用資料時，未有檢查內容。他承認自己作為通訊作者亦有責任，對事件表示歉意，惟強調論文已通過兩次審查，內容並非捏造，事件無關學術誠信問題。他已向期刊出版社報告事件，未來數日將上載正確版本論文。葉兆輝對事件感到失望，會要求該學生修讀一個如何更好地使用AI的課程。