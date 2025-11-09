港大論文引虛構文獻　葉兆輝致歉：博士生用AI沒檢查　非誠信問題

港大社工系博士生一篇有關香港生育率低迷的論文，引用多篇不存在的文獻，懷疑相關文獻由人工智能（AI）虛構。期刊網站列出作者，還有社會科學院副院長葉兆輝等人。



葉兆輝回覆《香港01》查詢表示，其學生利用AI協助整理引用資料時，未有檢查內容。他承認自己作為通訊作者亦有責任，對事件表示歉意，惟強調論文已通過兩次審查，內容並非捏造，事件無關學術誠信問題。他已向期刊出版社報告事件，未來數日將上載正確版本論文。葉兆輝對事件感到失望，會要求該學生修讀一個如何更好地使用AI的課程。



港大社會科學院副院長葉兆輝。

近日網上流傳，一篇由港大博士學生及社會科學院副院長葉兆輝等人合撰的一篇論文，引用了不存在的文獻，懷疑相關文獻由人工智能（AI）虛構。

近日有人發現一篇刊登於期刊《當代中國人口與發展》（China Population and Development Studies）的論文，疑似出現大量「AI幻覺」（AI hallucination），使用大量虛構的引用文獻。

社工系博士生論文 指香港生育率低迷因結婚率下降

該論文題為《Forty years of fertility transition in Hong Kong》（40年來香港生育率變化)，探討過去40年本港生育率下跌的驅動因素，作者包括港大社會工作及社會行政學系博士生白逸銘（Yiming Bai）、港大社會科學院副院長、社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝（Paul Yip）、港大統計與精算學系副系主任屈錦培（K. P. Wat），以及政府統計署統計師、內地學者等。

論文總結指結婚率持續下降是導致香港生育率低迷的主要原因，提高生育率需要有全面的結構性改革，以解決阻礙婚姻和組成家庭的障礙，並創造一個對家庭友善的社會與工作環境。

論文部分引用文獻有數位物件識別符（DOI）超鏈結，惟進入後顯示「DOI Not Found」。

有文獻聲稱引用自學術期刊，惟翻查相關期數，未見該文獻。其中一篇不存在的論文，署名作者包括葉兆輝。

61項引用文獻 多篇無法翻查疑不存在

該論文現時仍可於期刊出版社的網站上查閱，論文共有61項引用文獻，當中部分有數位物件識別符（DOI）超鏈結，惟進入後顯示「DOI Not Found」。亦有部分文獻聲稱引用自學術期刊，惟翻查相關期數，未見該引用文獻。其中一篇不存在的論文，署名作者包括葉兆輝。

有文獻聲稱引用自學術期刊，惟翻查相關期數，未見該引用文獻，其中一篇不存在的論文，署名作者包括葉兆輝。

葉兆輝：學生利用AI處理文獻引用

葉兆輝回覆查詢表示，在網上見到有關討論後，已即時了解事件，發現負責該論文的學生，即第一作者，在利用AI進行引用工作（Referencing）時，未有檢查清楚，導致引用部分出錯。他對事件失望，又對影響港大、期刊的聲譽表示歉意，承認自己作為通訊作者未做好把關。至於其他作者，他表示他們是提供數據、意見的角色，「責任在於我同學生」。

港大社會科學院副院長葉兆輝。

強調並非誠信問題 沒有捏造文章內容

葉兆輝說過去多年，一直有研究論文涉及的生育率課題，「成篇文內容都係無問題」，亦已經過兩次學術評審（Academic Review），過程中亦有聆聽意見作出修改，以達至刊登要求。他強調沒有捏造任何文章內容，今次事件「唔係Integrity（誠信）問題」。他說自己本身已刊登過百篇論文，「多一篇唔多，少一篇唔少」，沒有必要犯險。

葉兆輝表示對事件失望，又對影響港大、期刊的聲譽表示歉意，承認自己作為通訊作者未做好把關。

稱學生表現一直優秀 要求她修讀AI課程

至於後續處理，他表示已主動聯絡期刊編輯，對方接受其解釋，並批准在未來數日重新上載正確版本，而期刊未來數日亦會發通告公布事件。他將會親自「逐粒逐粒」檢視新版本的引用內容，形容「不容有失」。

葉兆輝又形容，該名學生一直都有好好的表現，今次是她首次使用AI協助引用工作。雖然對她失望，但葉兆輝會給她「Second Chance」，亦已要求她修讀一個如何更好地使用AI的課程。