廣州直擊｜海俊傑醫院內與病妻視像通話　岳母：分秒必爭正候肝源

藝人海俊傑星期六（8日）在社交平台表示太太莫家慈（Effie）因患「急性肝硬化」急需籌集約150萬元手術費。



海俊傑及岳母等親屬，今日（10日）在廣州中山大學附屬第一醫院重症醫學科守候，與在監護病房的莫家慈有一小時視像通話時間。莫家慈母親感謝香港人及粉絲的關心，已籌得部分醫療費用。她稱女兒正等待肝源接受肝臟移植手術，形容「𠵱家分秒必爭，亦係最緊張時刻」，希望盡可能低調。



海俊傑太太莫家慈正於廣州中山大學附屬第一醫院重症醫學科留醫。（香港01記者攝）

海俊傑太太莫家慈正於廣州中山大學附屬第一醫院重症醫學科留醫。（香港01記者攝）

親屬跟莫海慈僅有一小時通話時間

下午約4時，海俊傑與莫家慈的母親於重症醫學科的監護病房門外，透過醫院提供的「手持視訊器」，與患病的莫家慈視像通話。海俊傑雖然露出疲態，但繼續笑容滿臉，跟太太有講有笑「傾閒偈」。

莫母表示他們與莫家慈只有1小時通話時間，十分寶貴，眾人都十分珍惜，又希望記者尊重他們的意願，不要拍攝。

莫母表示他們與莫家慈只有1小時通話時間，十分寶貴，眾人都十分珍惜，又希望記者尊重他們的意願，不要拍攝。（香港01記者攝）

莫母表示他們與莫家慈只有1小時通話時間，十分寶貴，眾人都十分珍惜，又希望記者尊重他們的意願，不要拍攝。（香港01記者攝）

海俊傑妻院內等肝源 莫母冀低調：唔希望太多人嚟

莫母表示女兒正等待肝源，接受換肝手術，形容「𠵱家分秒必爭，亦是最緊張時刻」，一切仍需待院方正式通知，所以未能透露太多詳情。莫母明言希望盡可能低調，更表明「唔希望太多人過嚟，所有嘢等經理人再公布」。

莫母非常感謝香港「粉絲」等的關心及伸出援手，目前已籌備得一部分款項，以支付手術及住院費，同時正與某慈善機構聯絡。她再次感謝有意捐款的熱心人士，冀大家等候經理人公布捐款細節。

廣州中山大學附屬第一醫院醫院海報指移植器官種類「國內領先」。（香港01記者攝）

海俊傑日前在社交媒體上為他患上「急性肝硬化」的太太莫家慈（Effie），籌集70萬的手術費用，懇求大眾伸出援手。（影片截圖）