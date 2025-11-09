海俊傑妻求換肝　罕見由瑪麗醫院轉至內地醫治　專科醫生解構病因

藝人海俊傑昨晚( 8日）在社交平台表示，太太莫家慈（Effie）患上「急性肝硬化」，曾在港等候換肝，現時獲轉介到廣州中山醫院，並向市民籌醫藥費。



有專科醫生估計，海俊傑所指應為急性肝衰竭，指若病人的肝若完全衰失肝功能，但未能及時換肝，存活期或少於一個月。他又表示，全港唯一會做換肝手術的瑪麗醫院，達世界一流水平，未聽聞過有需要轉介內地的情況。



海俊傑昨晚在社交平台求助，指太太患上「急性肝硬化」，現時獲轉介到廣州中山醫院，並向市民籌醫藥費。（影片截圖）

專科醫生：料肝功能突然喪失 早期症狀如食慾不振、手腳不協調

腸胃肝臟科專科醫生吳昊指，醫學上並無「急性肝硬化」的病，估計海俊傑所指應為急性肝衰竭，是指肝功能突然喪失，患者會出現黃疸、水腫，最終可能陷入昏迷。談及早期症狀，吳昊表示患者會出現食慾不振、上腹脹滿等消化道症狀，並可能出現日夜顛倒、言語混亂、記憶力下降、手腳不協調等中樞神經功能變弱的表現。

最常見成因是乙型肝炎 可能因多種因素突然發作

吳昊又指，香港最常見的急性肝衰竭成因是乙型肝炎。他解釋，乙型肝炎病毒通常長期潛伏體內，可能因多種因素突然發作，包括女性產後、使用類固醇、抗排斥藥、免疫抑制劑或化療藥物，以及抵抗力突然下降等。此外，酒精性肝炎和非酒精性脂肪肝亦可導致急性肝衰竭。

海俊傑太太莫家慈（Effie）急性肝硬化，急需接受換肝手術。（視覺中國）

如仍保留部分肝功能 或可等待較長時間等待換肝

吳昊表示，若肝衰竭已達不可逆轉階段，死亡風險極高。他提到，現代醫學尚無法以人工方式完全替代肝功能，若病人的肝功能已完全喪失，即使用盡支援治療，存活期很少超過一個月。若患者仍保留部分肝功能，則或可等待較長時間等待換肝，有些個案甚至可等待數年。

港屍肝長期供不應求 急性肝衰竭患者等到屍肝機率不高

他又指，遇上肝衰竭需要進行肝臟移植手術，惟香港的屍肝供應長期供不應求，慢性肝衰竭患者可能需等待數年，而急性肝衰竭患者等到屍肝的機率不高，多數需要依靠親屬活體捐贈。

瑪麗醫院在換肝手術方面世界一流水平。（資料圖片）

瑪麗醫院換肝世界一流 未有聽聞過轉介到內地醫治

對於海俊傑指太太曾在瑪麗醫院留醫，其後轉介至廣州中山醫院，吳昊指未有聽聞過這種安排。他提到，瑪麗醫院在換肝手術方面世界一流水平，理應能夠患者提供全面充分的治療，技術上無向外尋求支援的必要，坦言情況罕見。