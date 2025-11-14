矯視唔一定用激光！一文助你「睇清」植入式隱形眼鏡！

香港的近視、遠視問題普遍，想徹底放下眼鏡，除了SMILE和LASIK等激光矯視外，近年「植入式隱形眼鏡」亦成為新趨勢。到底後者比起激光矯視有甚麼優勢？植入眼內又會否有安全隱憂？今次就由香港中文大學眼科及視覺科學學系名譽臨床副教授、眼科專科醫生陳頌恩，為大家拆解當中原理，讓你一文「睇清」！



甚麼是植入式隱形眼鏡？

「植入式隱形眼鏡」顧名思義，就是將一塊特製的鏡片「植入」眼內，以矯正視力，陳醫生解釋：「與日常配戴的隱形眼鏡不同，日常鏡片是放在角膜表面，而植入式鏡片則是透過微創手術，放置在虹膜之後、自身晶體之前，無需每日清潔和更換。」

植入式隱形眼鏡是透過微創手術，將鏡片放置在虹膜之後、自身晶體之前，無需每日清潔和更換。

他表示，與激光矯視最大的分別，在於「植入式隱形眼鏡」不涉及切削角膜：「激光矯視是『減法』，透過打磨角膜，改變其弧度來矯正視力；植入式鏡片則是『加法』，在不改變眼睛原有結構下，加入鏡片作矯正。」由此可見，植入式鏡片的優點之一，便是其「可逆轉性」，陳醫生舉例道：「由於手術沒有永久改變角膜形態，若未來有需要，例如晚年出現白內障，鏡片是可以被取出的。」

哪些人士適合植入式隱形眼鏡？

普遍而言，只要檢查結果無異，植入式隱形眼鏡和激光矯視均可選擇。然而，陳醫生提到在某些情況下，醫生會建議病人考慮植入式隱形眼鏡而非激光矯視：「若患者度數極深，或散光度數非常高，進行激光矯視時，便需要切削大量角膜組織，甚至亦未必能達到最理想效果，這種情況便不適合進行激光矯視。」

其次，部分患者天生角膜較薄，或角膜形態不適合，亦無法接受激光手術。除此之外，亦有個人選擇的考量，陳醫生提到：「部分人術後仍希望配戴美瞳隱形眼鏡（即「大眼仔」），但激光手術會令角膜弧度變扁，可能影響美瞳鏡片的貼合度；而植入式鏡片不改變角膜形態，理論上影響較小。」

到底應選擇植入式隱形眼鏡，還是激光矯視？陳醫生認為是取決於患者的度數、角膜和眼内條件。病人可以根據自己的綜合條件去選擇。

術前關鍵檢查：眼內「空間」夠唔夠？

植入式隱形眼鏡優勢多，而陳醫生強調術前詳細檢查最為關鍵：「醫生會精確量度患者度數及眼睛健康，其中一個最重要的指標是前房深度。」前房是指角膜與虹膜之間的空間，用作判断是否可以放置鏡片。

如果這個空間太窄或太細，便不適合植入鏡片，他形容：「情況就像著一隻尺寸不合適的鞋一樣，如果鏡片比前房空間大，很有可能會對眼睛造成負面影響。」此外，醫生亦會仔細檢查角膜內皮細胞的健康狀況，確保細胞數量足夠。

陳醫生強調術前詳細檢查最為關鍵，特別是檢查前房深度。

鏡片要定期更換？

很多人關心，鏡片植入後是否需要定期更換？陳醫生明確指出，鏡片無需定期更換：「植入式隱形眼鏡的設計是可長久放置在眼內，直至患者年紀漸長，出現白內障為止。屆時，醫生會在進行白內障手術時，一併將植入式鏡片取出，再換入治療白內障的人工晶體。」

另外，陳醫生亦提到，現時使用的鏡片中央設有一個微小孔洞，能夠平衡房水，減少術後高眼壓的機會。至於最新一代的鏡片光學區更大，有助改善夜間視力，減少眩光或光環。此外，植入式隱形眼鏡同時亦可以改善老花。

對於正猶豫是否植入隱形眼鏡的市民，陳頌恩醫生提醒：「不論是植入式隱形眼鏡或激光矯視，都屬於非必要的醫療程序，更似是一種個人生活方式的選擇。」他表示，如果真的想告別眼鏡，應先尋求專業眼科醫生進行詳細評估，「充分了解不同方案的利弊、風險，以及自身條件是否適合，不要衝動決定。」

（資料及相片由客戶提供）