港大月底頒授名譽博士　表揚李國章等3位傑出人士

香港大學11月26日將舉行第216屆學位頒授典禮，頒授名譽博士學位予3位傑出人士，包括港大前校務委員會主席李國章。校方表示，港大名譽博士學位是頒授予對大學、社會或學術方面有傑出建樹，在知識思想上、社群或文化方面對整體社會及全球有寶貴貢獻的人士。



（香港大學網頁圖片）

港大指出，典禮當日在下午5時30分舉行，將由港大副校監李國寶博士主禮。校方指李國章是傑出的教育家與外科權威，對香港教育及醫療發展貢獻殊深，他將獲頒名譽科學博士，以表揚其對教育及社會的重要建樹。

同獲名譽科學博士的還有學者陳剛，他是國際知名的動力工程學先驅，尤以其在納米尺度熱傳導和能源科學領域上的開創性貢獻享譽盛名。港大指其研究成功推動多項技術革新，對科學界與社會俱有深遠影響，向其頒授名譽科學博士是為表揚其對科學界、高等教育及社會的傑出貢獻。

另外，在精算界享負盛名的資深保險界領袖潘燊昌，將獲頒名譽社會科學博士。港大指他長期致力推動專業服務、教育及社會事業，同時是一位卓越的商界領袖及熱心公益的慈善家，校方向他頒授名譽社會科學博士學位，以表彰其對專業領域、高等教育及社會的傑出貢獻。