長者日優惠2025｜65歲以上今免費搭港鐵　交通及公共設施優惠一覽

長者日優惠2025｜長者日今日（16日）舉行，將有多種交通工具、景點免費，以及不同的零售店舖提供折扣優惠，長者憑長者咭或樂悠咭即可享用。免費交通與其他公共設施優惠，一文看清。



65歲或以上的樂悠咭及長者八達通持有人今日（16日）長者日免費搭港鐵本地車程、輕鐵及港鐵巴士，惟不適用於機場快綫、往來羅湖站及落馬洲站的車程及高速鐵路。（港鐵網頁）

長者日2025將於11月16日舉行。（資料圖片）

長者日2025｜什麼交通工具免費？

．65歲或以上長者，只要在上車時以長者八達通、個人八達通，或樂悠咭拍卡，即可享免費乘搭優惠。

1. 港鐵、輕鐵及港鐵巴士（不適用於機場快綫、往來羅湖站及落馬洲站的車程及高速鐵路）

2. 九巴及龍運巴士（不適用於P960、P968、HK1線）

3. 城巴（機場快線、通宵路線、口岸巴士及觀光城巴開篷巴士路線除外）

3. 新大嶼山巴士（不適用於旅遊路線1R及X11R）

4. 山頂纜車（不適用於凌霄閣摩天台428）

5. 香港電車（向職員出示相關證件即可，請勿拍卡）

6. 港九小輪（出示長者咭／樂悠咭）



．60歲或以上長者，只要乘坐以下交通工具時出示長者咭、身份證或樂悠咭，即可免費乘搭以下交通工具，當中富裕小輪、天星小輪更有同行者優惠，老友記只要向職員表明為同行者（限一位），同樣可享免費優惠。

. 新渡輪（樂悠咭 / 長者咭）

. 富裕小輪（身份證/ 長者咭）

. 天星小輪（樂悠咭 / 長者咭／身份證）

. 珀麗灣客運渡輪服務



長者日2025｜公共設施優惠有什麼？

1. 昂坪360：

優惠價$30（原價$155）購買即日來回纜車門票（標準車廂）。門票可於11月17日至2026年1月31日期間使用。

2. 香港摩天輪：

60歲或以上長者免費入場。

3. 香港海洋公園：

60-64歲長者可以$100（原價$538）購買標準門票；65歲或以上長者可享免費入場。

65歲或以上長者可享免費入場。（官方圖片）

4. 香港挪亞方舟：

凡購買成人即日正價門票（$198)，同行之一位60歲或以上長者即可免費入場。

5. 漁農自然護理署香港濕地公園：

60歲或以上長者及其一位同行者免費入場

6. 博物館、文物中心及游泳池設施：

60歲或以上的長者免費入場。當中香港科學館、香港太空館、康文署轄下游泳池，60歲或以上的長者及其一位同行者亦可享免費入場優惠。