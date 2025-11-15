全運會｜港隊累積5金牌創歷史佳績　何詩蓓奪雙金獲馬會150萬獎金

港隊今日（15日）大豐收，獲得5面全運獎牌，當中有3面銅牌，包括三項鐵人個人賽的奧斯卡、女子重劍個人賽的佘繕妡，及男子200米蛙泳的麥世霆；港隊劍擊選手何思朗則在男子佩劍個人賽奪銀牌；何詩蓓更在女子100米自由泳奪金，為她在全運會中第二面金牌。該5位運動員均會獲得由賽馬會贊助體院的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金，其中以個人奪得兩面金牌的何詩蓓，可獲150萬獎金為暫時最高。



奧斯卡。（梁鵬威攝）

佘繕妡。（廖雁雄攝）

麥世霆。（資料圖片／FISU）

何思朗。（廖雁雄攝）

何詩蓓。（資料圖片／新華社）

今屆全運會港隊氣勢如虹，至今累積奪得5金1銀4銅，創下歷史性佳績，其中5面獎牌更是今日賽事中囊括，包括在全運三項鐵人個人賽中奪得銅牌的奧斯卡，令港隊繼2009山東全運會後，終再有運動員奪得全運三項鐵人個人賽獎牌。其後，港隊泳將麥世霆在男子200米蛙泳以2分09秒93觸池奪銅，刷新其保持的香港紀錄之餘，更為港隊摘下男子游泳項目史上首面全運獎牌。

劍擊同日奪1銀1銅

全運會擊劍項目今日開打，佘繕妡在女子重劍個人賽晉級四強，雖然以8:14不敵福建老將林聲，但她重整旗鼓，在銅牌戰以15:9輕勝廣東的莫婉琳，勇奪銅牌，個人首次踏上全運會頒獎台。

而何思朗在男子佩劍個人賽從小組賽開始過關斬將，雖然決賽以7：15不敵山東的魏振浩，但一面銀牌已是香港佩劍歷來最佳戰績。

何詩蓓奪金即獲馬會75萬獎金

另外，何詩蓓出戰女子100米自由泳決賽，則以由頭帶到尾之勢衝線，奪得個人第二面全運金牌。

為了鼓勵在大型綜合運動會表現出色的香港運動員，今屆創下佳績的運動員都可以在賽馬會贊助體院推出的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獲頒發獎金。個人項目的金牌得主可獲75萬元現金獎勵；團體項目金牌則可獲150萬元。

其中以個人奪得兩面金牌的何詩蓓，即共可獲發150萬元獎金，為暫時最高；帆船運動員貝俊龍在帆船ILCA7項目取得金牌，以及李思穎在公路自行車女子個人賽奪金，亦分別可獲75萬元獎金；香港男子七人欖球隊力爭奪得今屆全運會的首面金牌，可得150萬元獎金。

至於個人項目的銀牌和銅牌得主，分別可獲37.5萬及15萬元；團體項目銀牌、銅牌則獲75萬及30萬元。換言之，為香港佩劍奪得首面銀牌佳績的何思朗可獲37.5萬元；而取得銅牌的佘繕妡、麥世霆及奧斯卡，都可以各獲得該計劃頒發的15萬元獎金。

另外，香港教育大學（教大）祝賀精英運動員學生王柳懿和王芊懿於花樣游泳（韻律泳）女子雙人技術自選及自由自選項目中，以585.98總分奪得金牌，是教大學生於本屆全運會奪得的第三面金牌。