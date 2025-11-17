01揭有超聲波技師疑無香港放射技師註冊　警拘一女子涉兩罪

《香港01》7月報道，本港有私營體檢及醫療服務中心，僱用疑無放射技師註冊的「超聲波技師」，提供以醫學診斷為目的的檢查。事隔近半年，警方確認11月於其中一間涉事的中心，拘捕一名33歲女子，涉嫌「行使虛假文書」及「未經註冊從事放射技師專業」。



圖為涉事的尖沙咀「和弘康健」。（資料圖片／香港01記者攝）

《香港01》7月報道，本港有私營體檢中心提供以醫學診斷為目的超聲波檢查，但負責檢查的「超聲波技師」資格成疑，疑未有在香港註冊為放射技師。有人稱，曾於尖沙咀一間醫療服務中心接受自稱美國、加拿大超聲波技師的檢查，但該人士非本港註冊放射技師，發出的報告無放射科醫生簽署，並用英文細字指明報告只作參考用途。

警方早前接獲相關報案，案件交由油尖警區刑事調查隊第十隊跟進。人員經調查後，於上周五（11月14日）拘捕一名33歲本地女子，涉嫌「行使虛假文書」及「未經註冊從事放射技師專業」，該名女子被扣留調查。警方確認，涉事的是尖沙咀的「和弘康健」。

「和弘康健」官網曾介紹中心的「專業團隊」，當中負責超聲波的是姓李的中心創辦人。（「和弘康健」官網截圖）

翻查資料，「和弘康健」官網曾介紹中心的「專業團隊」，當中負責超聲波的是姓李的中心創辦人，她自稱是RDMS美國及加拿大超聲波師、IADMS國際超聲波協會主席及TQUK英國營養師。官網現時已將團隊成員的介紹頁面刪除。網頁亦刪除了關於「ARDMS」相關的資歷。

「和弘康健」是由一間名為「Ultrasonics Limited」的公司營運，姓李的創辦人是公司董事兼股東。

「和弘康健」早前就事件回覆《香港01》稱，其超聲波師的工作範圍僅限於影像掃描輔助，而非進行診斷，又指檢查報告主要用於轉介及健康參考。

《香港01》7月報道，本港有私營體檢中心提供以醫學診斷為目的超聲波檢查，但負責檢查的「超聲波技師」資格成疑。（香港01製圖）

至於另一間被記者放蛇發現，僱用持工作簽證外籍超聲波技師（Sonograpger）的體檢中心，警方指旺角警署及中區警署分別於2024年11月6日及12日接獲相關報案，已分別交由旺角警區及中區警區雜項調查隊跟進調查，案件仍在調查中。

衞生署11月向《香港01》確認，已將兩個涉事的體檢中心個案轉介警方，不便作進一步評論，如有需要會聯同委員會向警方提供專業支援。

《香港01》6月就進行超聲波醫學診斷檢查的專業資格，多次追問衞生署和放射技師管理委員會，兩機構當時都無正面回應，指不評論個別個案，及重申委員會是按《輔助醫療業條例》（現改名《專職醫療業條例》）及其附屬法例成立的法定機構，負責放射技師的專業註冊及規管事宜。

記者11月再就從事超聲波醫學診斷檢查的資格問題向衞生署查詢，署方引用《專職醫療業條例》及其附屬法例，指除符合豁免條款外（例如註冊醫生），任何人如欲在本港從事放射技師專業（包括操作超聲波設備以達到進行放射診斷為目的），須向放射技師管理委員會申請註冊。

未經註冊而從事放射技師專業，屬違法行為，一經定罪，可處罰款5,000元及監禁6個月。衞生署指，任何人若懷疑有未獲註冊人士執行放射技師工作，可向警方舉報。