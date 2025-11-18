科大醫學院｜兩校落選申辦　理大稱感失望　浸大指不會就此停下來

本地三間大學競逐申辦第三間醫學院，政府最終敲定由科技大學負責籌辦，擊敗理工大學和浸會大學。理大和浸大均表示，尊重政府決定及祝賀科大獲選籌辦。



理大指，對未能獲選參與籌建第三間醫學院感到失望，但會繼續支持政府培育醫療專業人才、推動醫療科技發展。浸大則表示，「不會就此停下來」，會致力推動香港成為國際醫療創新樞紐，繼續發揮推動中醫藥發展及中西醫協作的重要角色。



香港理工大學。（資料圖片）

理大：尊重政府决定 會繼續培育醫療專業人才

理大表示，對未能獲選參與籌建第三間醫學院感到失望，稱完全尊重政府的决定，會繼續支持政府培育醫療專業人才、推動醫療科技發展，造福社會並貢獻國家。理大又為能參與申建感到，期望其申建時提交的方案，能為香港及其他大灣區城市的醫療服務發展提供參考。

理大校董會主席林大輝對理大籌建團隊表示謝意，指團隊付出努力和心血，讚賞他們的優質表現和團隊精神。他指，明白團隊已傾盡全力，希望團隊不要因此氣餒，繼續團結奮鬥、同心合力推動理大持續向前發展，助力香港建設國際專上教育樞紐。林大輝又感謝社會各界人士、校友和全體師生一直以來的鼓勵和支持。

特首會同行政會議今日（18日）通過，由科技大學負責籌辦本港第三間醫學院。醫務衞生局局長盧寵茂表示，新醫學院首年學額50個，預計首批醫科生於2028年入學，2032年有首批畢業生實習。（董素琛攝）

理大校長滕錦光則表示，「失敗乃成功之母」，指團隊會檢視和總結今次申建的經驗，完善相關工作，為迎接未来的挑戰做好準備。

滕滕錦光強調，理大會繼續發揮「醫工結合」的獨特優勢，積極培育醫療人才、回應社會對醫療人才的需求。理大最後表示，衷心祝賀香港科技大學成功獲選籌建第三間醫學院。

香港浸會大學教學及行政大樓。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

浸大：繼續推動中醫藥發展、中西醫協作

浸大校長衞炳江表示，尊重政府決定，同時衷心祝賀科大獲推薦申辦新醫學院，祝願科大為香港培育更多新一代的醫療人才。他又感謝浸大的新醫學院籌備委員會和專家諮詢委員會全體成員、浸大校董會，以及各界信任和支持他們提交的建議書。

衞炳江續指，在籌備新醫學院建議書過程中成立的「前沿轉化醫學研究院」，將繼續發展為醫學科學和醫療保健領域的前沿研發中心。

浸大校董會暨諮議會主席黃英豪則稱，「浸大不會就此停下來」，將會致力推動香港成為國際醫療創新樞紐。

他又說，浸大亦會繼續發揮推動中醫藥發展及中西醫協作的重要角色，提到浸大作為承辦機構的香港中醫醫院將開始分階段提供服務，會與本港大學的醫學院緊密合作，強化中醫藥的科研工作，同時擔當「轉化者」的角色，促進中醫藥在本港、粵港澳大灣區以至國際的發展。

香港科技大學（資料圖片）

科大學生會：盡早公布課程框架 籲增校園配套

科技大學學生會同樣祝賀科大成功獲籌備新醫學院工作組推薦，申辦本港第三所醫學院，又指歡迎工作組的決定。科大學生會說期望新醫學院成立，能為本港提供更多醫療專業人員，以提升本港醫療服務質素及減少輪候時間。

科大學生會呼籲科大儘早公佈課程框架、招生要求及時間表，讓有興趣報讀科大醫學院的同學及早準備。他們又指，科大學生人數逐年增長，配套供不應求，成立醫學院令科大學生人數增加，呼籲科大增加更多校園配套，包括自修室、運動場地、學生活動場地及社團空間、餐廳、交通配套等，聘請更多人手處理學生事務及支援服務，並儘快開放新宿舍「賽馬會 I-VILLAGE」，並積極提供更多校外住宿。

科大學生會會長李俊諺說，歡迎更多新同學加入科大家庭，共同進步；相信科大醫學院能培養更多頂尖醫學人才，舒緩本港醫療壓力。