第三間醫學院｜盧寵茂稱建議書財政方案好大差異　需審視可持續性

特區政港擬成立第三間醫學院，有意申辦的浸會大學、科技大學及理工大學分別向政府提交建議書。醫務衞生局局長盧寵茂今早（26日）在電台節目中表示，現階段需審視三間大學在建議書中的財政部分、相關資助及可持續性，並透露三份建議書在財政方面有「好大差異」。他續指，會如期在今年內將最終建議提交予行政長官作決定。



醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片/盧翊銘攝）

財庫局協助檢視三大學醫學院財務建議

盧寵茂在港台節目《千禧年代》表示，今年6月及7月曾與浸大、科大及理大三所大學會面，籌備新醫學院工作組已在7月進行總結會議，並定出10個準則，包括課程、招聘人手及收生等，現階段要審視三所大學在建議書上的財政部份、資助及可持續性，財經事務及庫務局將會提供協助。他又指，會如期在今年內，將最終建議提交予特首作決定。

有建議書財政所需資金太少 令人擔心「夠唔夠」

盧寵茂指，三所大學有不同專長範疇，如科研或中醫等，各有優勢，但當局需要考慮他們需要的成本及資金。他透露，三份建議書中，有建議書在財政方面所需資金太少，「有啲令人擔心夠唔夠」；亦有建議書金額較高，工作組需審視「係咪真係要咁多」，他指兩個極端都要考慮。盧寵茂稱三所大學在財政方面有很大差異，希望日後第三間醫學院是可持續發展，要確保其有最高質素。

中文大學醫學院。（資料圖片）

重申要「錯位發展」 不希望教研人手引惡性競爭

他續說，當第三間醫學院好有期望，尤其香港的醫務衞生能有出色表現，與現有的兩所醫學院息息相關；兩所醫學院在國際都是名列前茅，如中文大學醫學院在40多年間便已在全球排行第25位，希望第三間醫學院亦同樣可有出色表現。而其定位亦是以現有的兩所醫學院作目標，要頂尖。

盧寵茂指，目前方向仍是以建多一間醫學院為目標，因同時間建兩間有相當大困難。他重申三所申辦大學各有優勢，其課程亦有特色地方，而當局對第三間醫學院的要求之一是要與其他醫學院「錯位發展」，不希望在教研人手方面帶來惡性競爭，認為第三間醫學院在招生及招聘人手方面，可以在外招聘更多人手。

但錯位發展同時亦需與本港醫療有共同標準，培訓出來的醫護要符合香港水平，確保醫生可達同一目標及標準。他最後指，目標是盡快開展招生，「越快越好」。