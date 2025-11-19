鍾嘉欣優雅出席「六福珠寶賽馬日」 聯同應屆港姐演繹璀璨鑽飾
城中盛事「六福珠寶賽馬日」日前在沙田馬場盛大舉行！今年場地布置以浪漫色調為主題，完美襯托現場賓客的氣質與品味。大會邀請了星級嘉賓鍾嘉欣（Linda）盛裝出席擔任主禮嘉賓，聯同4位應屆香港小姐得獎佳麗，與六福集團一眾管理層為盛事進行揭幕儀式。活動當日一眾城中名人嘉賓亦閃亮登場，場面星光熠熠，共同見證這場璀璨盛事。
鍾嘉欣華麗登場 攜手港姐呈獻夢幻「閃飾秀」
「六福珠寶賽馬日」當天，鍾嘉欣以一身華麗造型閃耀登場，舉手投足間散發迷人魅力，成為全場矚目的焦點。Linda更聯同4位應屆香港小姐一同上演了一場奪目璀璨的「閃飾秀」！她們身上佩戴六福珠寶閃耀的天然鑽石及寶石首飾，璀璨光芒與眾人精緻的打扮互相輝映，各展不同美態，身上所佩戴的璀璨首飾同時為各位提供最閃耀的聖誕禮物靈感。
聖誕禮物首選 「愛很美」系列 與你放閃每一刻
聖誕將至，藉着佳節好好犒賞努力了一整年的自己，又或者為摯愛送上寓意永恆的鑽石首飾，都會是滿分的聖誕點子！六福珠寶2025「愛很美」系列全新鑽石首飾，絕對是今年聖誕的送禮首選。系列嚴選珍貴天然鑽石，每一顆都是大自然億萬年孕育的奇跡，以其與生俱來的純淨光芒，成為銘刻真摯情感的最佳載體。六福珠寶重新定義鑽石首飾的佩戴哲學：它不應只屬於特定紀念日，更應融入每一刻的生活日常—讓閃耀成為習慣，讓愛浸透在你的每一刻。六福珠寶以「Celebrate You 與你放閃每一刻」為宣言，致敬每一個因愛而閃閃發光的你。
「閃耀之愛」 讓愛意聚焦
以天然鑽石寫詩，愛意有形。「閃耀之愛」以優美圓弧結合Y形線條，柔情地環繞着天然鑽石，以其歷經時間淬煉的堅韌與璀璨，見證並讚美愛的形態。主體設計融合心形爪和放閃車花片進行點綴，不僅巧妙突顯出中心天然鑽石的璀璨光芒，更將所有愛意聚焦於此。無論是告白時刻，還是紀念日的禮贈，皆讓每一份愛意，在天然鑽石的見證下熠熠生輝。
「心動水滴」 訴說愛之密語
最美的愛，始於悅納與珍視自我，獨立的光芒值得盛大慶祝。以優美圓弧結合修長Y形線條，勾勒出宛如微笑般的上揚弧度，彷彿一抹溫暖的微笑陪伴你的每一天。優雅的水滴形中間鑲嵌一大一小兩顆閃耀的天然鑽石，最動人的巧思藏於背後——每款設計背面皆隱藏有「愛心」圖案，如同一句悄悄訴說的愛之密語，承載着「愛很美」的甜蜜心情。項鏈和吊墜還分別備有大、小不同版本，或簡約時尚，或精巧別致，滿足不同的選擇 。
同場加映：圓你一個選美夢 限量版「香港小姐」小后冠及首飾
六福珠寶今年已是第24年成為香港小姐金鑽后冠及名貴珠寶首飾贊助商。為了讓大家也能感受到香港小姐后冠的優雅與璀璨，六福珠寶特別推出了限量版「香港小姐」尊貴鑽石小后冠，全球限量發售100個。這款小后冠保留了香港小姐后冠的標誌性華麗感，採用流線型結構點綴千顆璀璨鑽石，勾勒出盛放的花漾圖案，寓意美貌與智慧並重的完美形象，兼具佩戴與收藏價值。
另外，六福珠寶更推出以香港小姐Logo為主題的「悅己愛己」珠寶首飾系列。設計靈感源自香港小姐的自信與風采，簡潔優美的線條與閃亮的天然鑽石相得益彰。系列備有黃金鑲鑽及18K金鑲鑽等款式，既時尚又富有創意。以香港小姐系列首飾作為禮物送給自己，讓擁有一個香港小姐夢的你，成為最美的「香港小姐」，成就一份專屬的自信和魅力。
