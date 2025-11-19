鍾嘉欣優雅出席「六福珠寶賽馬日」　聯同應屆港姐演繹璀璨鑽飾

城中盛事「六福珠寶賽馬日」日前在沙田馬場盛大舉行！今年場地布置以浪漫色調為主題，完美襯托現場賓客的氣質與品味。大會邀請了星級嘉賓鍾嘉欣（Linda）盛裝出席擔任主禮嘉賓，聯同4位應屆香港小姐得獎佳麗，與六福集團一眾管理層為盛事進行揭幕儀式。活動當日一眾城中名人嘉賓亦閃亮登場，場面星光熠熠，共同見證這場璀璨盛事。



六福集團主席兼行政總裁黃偉常與香港賽馬會管理層，聯同鍾嘉欣以及2025香港小姐一同祝酒，為活動主持揭幕儀式。

佩戴六福珠寶天然鑽石首飾的鍾嘉欣，既華麗又優雅，與場地布置的浪漫色調互相輝映，展現大方高貴的魅力。

Linda為「六福珠寶賽馬日」擔任主禮嘉賓，為這項盛事揭開序幕。

星級嘉賓鍾嘉欣盛裝出席，佩戴六福珠寶閃耀的天然鑽石首飾，展現高貴優雅的氣質。

鍾嘉欣華麗登場 攜手港姐呈獻夢幻「閃飾秀」

「六福珠寶賽馬日」當天，鍾嘉欣以一身華麗造型閃耀登場，舉手投足間散發迷人魅力，成為全場矚目的焦點。Linda更聯同4位應屆香港小姐一同上演了一場奪目璀璨的「閃飾秀」！她們身上佩戴六福珠寶閃耀的天然鑽石及寶石首飾，璀璨光芒與眾人精緻的打扮互相輝映，各展不同美態，身上所佩戴的璀璨首飾同時為各位提供最閃耀的聖誕禮物靈感。

鍾嘉欣小姐聯同4位應屆香港小姐為大家演繹六福珠寶璀璨閃耀的天然鑽石首飾及瑰麗奪目的寶石首飾。

2025香港小姐冠軍陳詠詩演繹六福珠寶璀璨閃耀的寶石首飾。

（左起）2025香港小姐最上鏡小姐暨友誼小姐李尹嫣、亞軍施宇琪、冠軍陳詠詩、季軍袁文靜在馬會廂房上演一場閃飾秀，佩戴六福珠寶閃耀鑽飾，盡顯女性獨特魅力。

應屆香港小姐得獎佳麗於會場欣賞六福珠寶璀璨閃耀的首飾。

4位應屆香港小姐盛裝出席「六福珠寶賽馬日」。

聖誕禮物首選 「愛很美」系列 與你放閃每一刻

聖誕將至，藉着佳節好好犒賞努力了一整年的自己，又或者為摯愛送上寓意永恆的鑽石首飾，都會是滿分的聖誕點子！六福珠寶2025「愛很美」系列全新鑽石首飾，絕對是今年聖誕的送禮首選。系列嚴選珍貴天然鑽石，每一顆都是大自然億萬年孕育的奇跡，以其與生俱來的純淨光芒，成為銘刻真摯情感的最佳載體。六福珠寶重新定義鑽石首飾的佩戴哲學：它不應只屬於特定紀念日，更應融入每一刻的生活日常—讓閃耀成為習慣，讓愛浸透在你的每一刻。六福珠寶以「Celebrate You 與你放閃每一刻」為宣言，致敬每一個因愛而閃閃發光的你。

「閃耀之愛」 讓愛意聚焦

以天然鑽石寫詩，愛意有形。「閃耀之愛」以優美圓弧結合Y形線條，柔情地環繞着天然鑽石，以其歷經時間淬煉的堅韌與璀璨，見證並讚美愛的形態。主體設計融合心形爪和放閃車花片進行點綴，不僅巧妙突顯出中心天然鑽石的璀璨光芒，更將所有愛意聚焦於此。無論是告白時刻，還是紀念日的禮贈，皆讓每一份愛意，在天然鑽石的見證下熠熠生輝。

六福珠寶「愛很美」系列——「閃耀之愛」18K金（白色）鑽石首飾套裝。

「心動水滴」 訴說愛之密語

最美的愛，始於悅納與珍視自我，獨立的光芒值得盛大慶祝。以優美圓弧結合修長Y形線條，勾勒出宛如微笑般的上揚弧度，彷彿一抹溫暖的微笑陪伴你的每一天。優雅的水滴形中間鑲嵌一大一小兩顆閃耀的天然鑽石，最動人的巧思藏於背後——每款設計背面皆隱藏有「愛心」圖案，如同一句悄悄訴說的愛之密語，承載着「愛很美」的甜蜜心情。項鏈和吊墜還分別備有大、小不同版本，或簡約時尚，或精巧別致，滿足不同的選擇 。

同場加映：圓你一個選美夢 限量版「香港小姐」小后冠及首飾

六福珠寶今年已是第24年成為香港小姐金鑽后冠及名貴珠寶首飾贊助商。為了讓大家也能感受到香港小姐后冠的優雅與璀璨，六福珠寶特別推出了限量版「香港小姐」尊貴鑽石小后冠，全球限量發售100個。這款小后冠保留了香港小姐后冠的標誌性華麗感，採用流線型結構點綴千顆璀璨鑽石，勾勒出盛放的花漾圖案，寓意美貌與智慧並重的完美形象，兼具佩戴與收藏價值。

全球限量100個的「香港小姐」尊貴鑽石小后冠，採用18K金及天然鑽石打造，盡顯奢華氣派。

另外，六福珠寶更推出以香港小姐Logo為主題的「悅己愛己」珠寶首飾系列。設計靈感源自香港小姐的自信與風采，簡潔優美的線條與閃亮的天然鑽石相得益彰。系列備有黃金鑲鑽及18K金鑲鑽等款式，既時尚又富有創意。以香港小姐系列首飾作為禮物送給自己，讓擁有一個香港小姐夢的你，成為最美的「香港小姐」，成就一份專屬的自信和魅力。

「悅己愛己」香港小姐黃金鑽石首飾套裝。

「悅己愛己」香港小姐黃金琺瑯鑽石首飾套裝。

「悅己愛己」香港小姐18K金（白色）鑽石首飾套裝。

【感謝遇賞】領取限時優惠 為摯愛獻上祝福

【立即領取 $200電子優惠券】

按此進入WhatsApp聊天介面，即可領取HK$200電子優惠券！憑券於香港六福珠寶實體專門店購買指定鑽石產品，即可獲折扣優惠*。

由2025年11月7日至11月27日，購買指定鑽石產品即可獲折扣優惠。

^此優惠只限購買指定款式，數量有限，售完即止。

*活動受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權。

六福珠寶網店限定優惠！Season's Greetings．閃亮飾品低至 6.5 折

由11月20日起至12月31日，六福網店推出冬日限定優惠 —— 購買精選閃亮首飾低至 6.5 折！單筆消費折實滿 $2,000 更送簡約卡片鏡連免費刻字服務，讓您藉著今個冬日，向摯愛傳遞您的甜蜜愛意：https://bit.ly/49qIyiK

（資料及相片由客戶提供）