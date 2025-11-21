啟德體育園夥傷健協會推「無障礙賓客服務」培訓　盼推動共融

全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）的硬地滾球項目，將於下月9日至12日在啟德體藝館舉行。比賽場地之一的啟德體育園今天（21日）表示，會積極加強無障礙設施及服務，期望為所有訪客提供更友善、共融的觀賽體驗。



啟德體育園自規劃階段起已融入「通達共融」的理念，在設計上加入多項無障礙元素，包括輪椅使用者及視障人士專用座位、無障礙通道、點字及觸覺平面圖等等，配合多項輔助科技，全面考慮不同人士的需要。

共融不只是硬件設施，為加深員工對共融服務的認識，啟德體育園近日與香港傷健協會合辦「無障礙賓客服務」體驗式培訓，邀請前線及辦公室員工透過親身體驗，了解有特殊需要人士在通行及溝通上面對的實際情況。

參加者透過模擬日常場景，學習如何協助輪椅使用者及視障人士，並在互動中培養同理心及應變能力。園區的前線員工在活動期間提供無障礙支援及語言協助，確保訪客能感受到貼心服務。企業部門如活動營運、設施管理及公共事務團隊，亦會把所學應用於日常運作，持續改善流程和設施。

此外，訪客也可透過「啟德體育園流動應用程式」內置的智能導航功能，即時掌握園內路線指引及無障礙設施資訊。