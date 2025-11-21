小一自行派位｜申請急跌4200人　學界憂續殺校　人才子女未解救

「小一自行分配學位」取錄結果下周一公布，今年有37,581名兒童申請學位，除總數跌穿4萬人之外，亦較去年暴跌4200人；不過成功率則創20年新高，達52.3%。綜合學界分析，由於學齡人口減少，學位數目無大變，加上家長選擇合適子女的學校，令入讀心儀學校機會增多。



至於小一自行分現配學位申請人數大跌，兩會均認為反映明年縮班殺校繼續，目前人才子女來港讀書，大多未能直接填補小一生源，暫未解救學界收生危機。



(資料圖片)

校長：人口跌競爭減 家長揀合適學校 滿意率升

今年共有37,581名兒童參加官津小學的小一自行分配學位，按年減少4,200人，跌幅約一成，申請數目更是自1997年以來新低。當中成功獲派學位有19,656人，成功率為52.3%，是自2005年以來新高。

油蔴地天主教小學校長張作芳估計，自行派位成功率創新高，源於學齡人口下降，學位數目基本不變，入讀心儀學校機會增多，「小朋友少咗，競爭可能少咗，可能以前好多人爭嘅位，而家可能比例上細咗。」她認為，現今資訊發達，學校的選擇多元化，家長傾向為小朋友找適合自己的學校，亦令滿意率提升。

油蔴地天主教小學校長張作芳（資料圖片/譚威權攝）

人才子女未解救縮班殺校危機

本港出生率下跌，學齡人口續降，不少學校面臨縮班殺校潮。根據立法會文件，教育局曾推算，小一適齡人口將由2022年的58,500人，下跌至2027年的48,500人；2026年僅48,700位適齡小一學童。

資助小學校長會主席陳淑儀認為，數字預示著來年會有縮班問題，但難以預計縮班數目。她指，人才子女來港讀書對小一生源的影響少，「佢（人才子女）希望透過係香港完成中學，就可以希望入到香港唔同嘅大學...... 所以佢地通常比較多係考慮小朋友中學先落嚟。」

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀（資料圖片/夏家朗攝）

陳淑儀提到，學界擔心縮班殺校問題持續，「絕粹睇嗰個人口大家都知道真係冇得搞。」她認為，縮班殺校風險較高的區域有天水圍、將軍澳等，「因為佢個陣時係啱啱新開發一個地區，佢起嘅學校多，但而家開始人口老化各樣野嘅時候，學校數目同人口嗰個比例可能係唔同咗。」

張作芳則指，雖有不同人士移居香港，為學齡人口帶來補充，但估計未能追上學齡人口跌幅，預計縮班殺校情況仍會出現。她提到，人口老化較嚴重的區域，黃大仙區的縮班殺校問題會較為嚴重。

學界如何自救？ 校長會指宜加強與幼稚園銜接 增社交媒體宣傳

談及「弱勢學校」如何自救，陳淑儀指，教育不是一門生意，需有教學理念及堅持，認為學校可做好自己的課程及教學質素，建立口碑，又建議學校可加強與幼稚園的銜接與溝通。張作芳則認為，學校可致力向外宣傳辦學理念，如透過社交媒體讓其他人認識學校。