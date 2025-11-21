小一自行派位｜申請人跌至3.7萬　成功率52.3%　創逾20年新高

小一「自行分配學位」取錄結果下周一公布，今年申請人數跌穿4萬、共有37,581名兒童申請學位，較去年減少約4200人，跌幅約一成。當中，有19,656名兒童獲派小一自行分配學位，成功率為52.3%，較去年升2.9個百分點，亦是自2005年以來的新高。



小一「自行分配學位」取錄結果下周一公布。（資料圖片）

3.7萬人申請 自1997年以來新低

根據教育局公布，今年共有37,581名兒童參加官津小學的小一自行分配學位，按年減少4,200人，跌幅約一成，申請數目更是自1997年以來新低。

當中成功獲派學位有19,656人，成功率為52.3%，是自2005年以來新高。當中的「世襲生」佔9,477人，即屬有兄或姊在該校就讀，或父或母在該校任職人士類別；其餘10,179人則按「計分辦法準則」分配。

小一自行分配學位結果將於下周一公布，教育局提醒，已啟動「小一入學電子平台」的家長，可於當日上午10時起查閱結果。此外，家長亦可在當日上午9時至下午5時，攜帶小一入學的紙本申請表副本，前往所申請的小學查看申請結果。

西營盤官立小學李陞小學。（資料圖片/梁鵬威攝）

獲得自行分配學位的兒童家長須注意註冊安排，並需攜帶相關文件，如紙本申請表副本及指定數目的兒童照片，於下周三（26日）或周四（27日），在學校辦公時間內辦理註冊手續。如未能按時辦理，家長需提前聯絡學校負責人，以便做出適當安排，否則將被視為放棄該學位。