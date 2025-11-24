港鐵職員踢醉酒臥地男乘客　乘客不知曾被踢　職員准守行為2年

港鐵男職員涉在油塘站內踢一名臥地男子的面部一下，從而被控襲擊罪，案件原定今(24日)在觀塘法院開審，控方同意讓被告簽保守行為。案情顯示，被告當日協助同事叫兩名酒醉乘客離開時，他見其同事被其中一人拳打，事件最終報警處理，警方翻查閉路電視，見被告曾踢當時已臥地的事主的面部一下，事主清醒後稱他不知曾被踢。裁判官准被告自簽1500元守行為2年，及承擔300元訟費，獲撤銷控罪。



被告曾裕揚（31歲，港鐵職員），被控於2024年4月28日，在香港九龍油塘油塘地鐵站已付費區域內襲擊男子柯偉品。

事件發生於港鐵油塘站。（資料圖片）

大律師劉偉聰(圖)今代表被告曾裕揚(不在圖)。(陳曉欣攝)

清場時發現事主與其友酒醉未離開

案情指，事發在凌晨1時許，被告的同事在月台清場時，發現男事主和其友人未出閘，遂要求兩人離開，惟兩人飲醉酒，被告和另一職員其後到場支援。在協助兩人離開時，事主的朋友突拳打被告兩名同事，事件報警處理。

警方翻看閉路電視揭發

警方翻看閉路電視片段後，發現被告曾腳踢醉酒臥地的事主的面部一下。被告被捕承認用腳踢事主，事主就表示不記得事發經過。

案件編號：KTCC1162/2025