公院非緊急放射檢查須先付款　社協憂數碼鴻溝　盼多提醒、有酌情

公院加價／放射服務／門診｜公立醫院明年1月1日起加價，其中非緊急放射服務將從免費改為按項收費，非緊急病人需於預約日期前最少14日完成付款，否則預約自動取消。社區組織協會幹事彭鴻昌今日（24日）表示，擔心部份長者或有「數碼鴻溝」，不懂得使用科技，未必及時在預約期前14日繳費，建議醫管局可派專人致電他們，同時酌情處理未能及時付款的個案。



公營醫療新收費將於明年1月1日實施，其中非緊急放射服務將從免費改為按項收費，磁力共振掃描造影等高端服務收費500元，非緊急病人需於預約日期前最少14日完成付款，否則將取消預約。（資料圖片）

一成病人甩底 新規定須預約日期前最少14日付款 否則取消預約

醫管局指出，急症室求診及住院期間的放射服務屬緊急，出院後或門診預約的服務屬非緊急，當中病人需於預約日期前最少14日完成付款，否則將取消預約。醫管局表示，現時有一成病人「甩底」，對其他有需要病人不公平，改革後可減少缺席情況及輪候時間。（見另稿）

彭鴻昌憂長者不懂使用科技 若有病人未先繳費 籲專人致電提醒

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，預約影像診斷的輪候時間長，甚至須等候1年或以上，他擔心部份長者或有「數碼鴻溝」，不懂得使用科技，未必及時在預約期前14日繳費。雖然醫管局在付款限期前會郵寄發出付款提示，惟彭擔心部份住在唐樓的病人或未能收到信件通知。他向醫管局建議，若病人在14日前仍未付費，可派專人致電他們。

公立醫院放射服務供不應求，超聲造影、磁力共振等造影檢查將會逐項收費，費用250至500元不等。（資料圖片/夏家朗攝）

醫管局早前表示，部分放射科服務有約一成病人缺席預約。彭鴻昌指，部份病人因輪候時間過長，選擇到私家診所或內地診所接受放射科服務，惟目前取消預約的操作較複雜，擔心部份長者不諳操作科技而未能取消預約。他建議，若病人出示接受放射科服務的證明，醫護人員可協助其取消服務，毋須待長者自行取消，確保名額可交予有需要的病人。

3個月過渡期雖足夠 但倡仍有酌情處理

新安排設有過渡期，但僅限明年元旦前已預約，並在其後接受非緊急放射科服務病人，可在明年1月至3月可在接受服務前或當日才完成付款。彭鴻昌認為過渡期時間足夠，但關注醫管局在過渡期有會否有酌情處理，例如倘長者過了14日後仍未付費，可否在預約期當日待病人補交費用後，按原先日期進行影像診斷。

他又關注份部份患癌病人完成治療後，首一兩年或須頻密地接受放射科服務，惟他們未必符合1萬元的費用轄免資格，他關注這些中下夾心階層能否獲得酌情處理。