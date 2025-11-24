公院收費｜門診放射服務須至少14日前繳費冀減甩底　明年1月生效

香港公營醫療改革將於明年1月1日實施，其中非緊急放射服務將從免費改為按項收費，分為基礎、進階及高端三個級別，收費最高500元。



醫管局指出，急症室求診及住院期間的放射服務屬緊急，出院後或門診預約的服務屬非緊急，當中病人需於預約日期前最少14日完成付款，否則將取消預約。醫管局表示，現時有一成病人「甩底」，對其他有需要病人不公平，改革後可減少缺席情況及輪候時間。



公營醫療改革將於明年1月1日實施，門診放射服務推出新繳費安排，減少甩底。（資料圖片）

門診放射服務新安排重點：

．門診放射服務須至少14日前繳費，2026年1月起生效；

．2026年首3個月為過渡期，明年元旦前預約並獲安排1月至3月的預約，可即日繳費；

．2026年4月15日的預約，最遲4月1日須繳費；

．逾期繳費，有關預約會被取消，病人需再經醫生轉介才能重新預約；

．急症室求診及住院期間放射服務毋需收費；

．出院後或門診預約的服務須收費：進階及高端服務分別每次$250及$500；

．基礎服務免收費，但項目僅有照X光；

．醫管局會經HA GO或郵寄發出付款提示；

．缺席預約或少於14日內取消預約將不予退款。



醫院管理局放射科統籌委員會主席簡以靈（圖左）及醫管局質素及安全總監黃立己（圖右）講解新繳費安排。（醫管局提供圖片）

公立醫院放射服務供不應求 近年一成病人「甩底」浪費名額

現時公立醫院放射服務獲政府百分之一百補貼，並無額外收費。醫管局質素及安全總監黃立己表示，公立醫院放射服務需求長年供不應求，近年有近一成病人預約了放射服務最終「甩底」，導致名額浪費。

醫管局質素及安全總黃立己稱，明年1月起非緊急放射服務將引入「共付收費」模式，不過醫管局仍維持約90%高額度資助，確保醫療資源精準投放在有需要的病人，預料改革後，第一優先類別病人輪候時間可由兩星期縮短至一星期。

公立醫院放射服務供不應求，超聲造影、磁力共振等造影檢查將會逐項收費，費用250至500元不等。（資料圖片 / 夏家朗攝）

僅出院後或門診預約收費 照Ｘ光仍免費 其他每次$250或$500

黃立己表示，急症室求診及住院期間的放射服務屬緊急，毋需收費；出院後或門診預約的服務屬非緊急，需按不同項目逐項收費。

非緊急放射服務分三層，分別為基礎、進階及高端。基礎服務免收費，項目僅照X光；進階服務每項收費250元，包括螢光透視、超聲造影等；高端服務各收費500元，包括血管造影及血管介入放射、磁力共振掃描造影等。

黃立己解釋，照X光需求高但相對簡單，「平時照肺、跌倒可能要照手腳，是很普遍的檢查」，投入的時間及資源較少；但複雜的進階或高端項目所需資源，例如醫療儀器及人手相對高，故設立一定收費。

醫院管理局放射科統籌委員會主席簡以靈。（醫管局提供圖片）

明年首三個月為過渡期 需提早14日繳款 逾期將取消

醫院管理局放射科統籌委員會主席簡以靈補充，明年1至3月為措施過渡期，若患者明年元旦前預約，並在過渡期間進行放射服務的病人可於當日才繳費；若病人的預約日期於4月15日或之後，則需提早14日繳款，即4月15日的付款限期為4月1日，否則將被取消約期。

醫管局會經HA GO或郵寄發出付款提示 被取消預約需再經醫生轉介

簡續說，醫管局在付款限期前會經手機應用程式HA GO或郵寄發出付款提示，若病人未能成功付款，放射科會將預約期分配給其他有需要的病人。被自動取消預約的病人需再經醫生轉介，才能重新預約。

預約日期安排少於14日 將有專人致電病人及其照顧者

部分病人或成功排到快期，預約日期安排少於14日內，放射科部門將在提供預約日期前致電病人及其照顧者，確認是否接受服務，在此情況下，不論是否已付款，預約不會被系統自動取消，惟需在接受放射科服務前完成繳費。

缺席預約或少於14日內取消預約 將不予退款

至於退款安排，簡以靈指若病人繳款後缺席預約，又或於預約日期前少於14日申請取消，將不予退款；若病人因身體不適無法接受放射科服務並提供有效醫療證明書，抑或經醫生評估認為不適合或不再需要接受服務後決定取消則可退款。

醫管局質素及安全總監黃立己。（醫管局提供圖片）

會為經濟困難病人提供費用減免 會先安排檢查後助申請

問及若有經濟困難的病人預約服務時不知以後要收費，會否擔心改革對他們造成經濟壓力？黃立己表示，會為經濟困難的病人提供費用減免安排。「我們的減免機制不希望病人因經濟原因得不到適當的診治，一定以病情優先。」

他表示，若經濟困難的病人未預先申請醫療費用減免，醫管局亦會先安排檢查，後續才幫其申請醫療減免，日後將披露更多有關資訊。

電腦掃描及磁力共振例行個案輪候時間長達3年8個月或以上

根據醫管局資料，2014/15至2023/24的十個年度，電腦掃描需求由約43.9萬升至約69.1萬；磁力共振需求由約8.2萬升至約11.1萬。輪候時間方面，2023/24年度電腦掃描第一優先類別病人輪候時間中位數為3周，第二優先類別病人為29周，例行個案則為192周（約3年8個半月）；磁力共振第一優先類別病人輪候時間中位數為3周，第二優先類別病人為33周，例行個案則為190周（約3年8個月）。