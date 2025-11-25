殘特奧會｜李家超向港隊代表團授旗　火炬傳遞周六港澳穗深舉行

今屆殘特奧會12月8日開幕，至15日在廣東、香港和澳門舉行。香港特區代表團授旗儀式周一（24日）舉行，由行政長官李家超主持儀式，並向文化體育及旅遊局局長兼香港代表團團長羅淑佩授予香港特區區旗，各協助機構亦在儀式上獲頒發感謝狀。同日，廣東、香港和澳門賽區在廣州舉行新聞發布會，講解香港、澳門、廣州、深圳4個城市將於周六（11月29日）同步舉行火炬傳遞，以及相關義工服務。



2025年11月24日，殘特奧會香港特別行政區代表團授旗儀式舉行。（政府新聞處圖片）

本屆香港代表團派逾420人 歷來規模最龐大

本屆殘特奧會，香港將會派出超過420人的代表團參加，是歷來規模最龐大、參與項目最多的代表團。當中包括超過280位運動員和約140位隨隊工作人員和醫護人員，出戰14個殘運會競賽項目、4個殘運會大眾項目和7個特奧會項目。其中，香港將會承辦5個項目，包括殘奧項目硬地滾球、輪椅擊劍、乒乓球（TT11組）、大眾項目輪椅舞蹈和特奧乒乓球。

羅淑佩致辭時表示，輪椅舞蹈早前在九月初已順利舉行，而香港隊取得3金3銀的亮麗成績。各位運動員能在香港主場出擊，機會實在十分難得，全港市民都會為他們打氣。 她又祝願殘特奧會圓滿成功，並預祝香港運動員在賽場上發揮最佳水平，追夢成功，再創輝煌。

025年11月24日，殘特奧會香港特別行政區代表團授旗儀式舉行。圖示文化體育及旅遊局局長兼代表團團長羅淑佩在儀式上致辭。（政府新聞處圖片）

馬會首向殘運會奪獎港隊發獎金 個人金牌可獲18.75萬

馬會將透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」首次向在殘運會奪得獎牌的港隊代表頒發現金獎，以作鼓勵；其中個人及團隊項目金牌的獎金，分別為187,500港元及375,000港元。個人及團體銀牌則分別可獲93,750及187,500港元，個人及團體銅牌分別為37,500及75,000港元。

其中，香港聽障跆拳道運動員何念澄早前在全國第十二屆殘疾人運動會跆拳道KP6058公斤級組別奪得銅牌，可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發獎金37,500港元。香港賽馬會副主席黃嘉純對將代表香港出戰的殘疾健兒表示全力支持，並祝願他們繼港隊在十五運會創佳績後，再下一城。

2025年11月24日，殘特奧會香港特別行政區代表團授旗儀式舉行。香港賽馬會副主席黃嘉純出席，並與殘運會港隊代表（左起）何宛淇、吳卓恩、梁育榮及朱文佳合照。（香港賽馬會圖片）

港傳遞火炬路線約長9公里 火炬手由各界別組成

香港、澳門、廣州、深圳4個城市將於周六同步舉行火炬傳遞。4地各有50名火炬手，合共200名。深圳當日上午9時會舉行火炬傳遞啟動儀式，而香港、澳門和廣州則於上午9時30分，分別舉行起跑儀式，同步開展火炬傳遞。火炬傳遞結束後，4個城市的代表會將火種送回廣州，並在下午約5時在廣東奧林匹克體育中心舉行融火儀式，以銜接殘特奧會開幕式場內火炬傳遞和燃點主火炬。

香港站的火炬傳遞路線全長約9公里，共分為5段，其中跑步約佔3.4公里。香港段以添馬政府總部為起點，途經中西區海濱長廊（中環段）、灣仔臨時海濱花園、香港回歸祖國紀念碑和金紫荊廣場。第二段火炬手會乘坐天星小輪橫渡維港，然後進入第三段尖沙咀段，由天星碼頭巴士總站經梳士巴利道至麼地里，途經文化中心和香港藝術館。第四段火炬手乘坐開篷巴士至啟德體育園巴士站；進入第五段啟德體育園範圍，途經啟德青年運動場正門銅像，轉入啟德青年運動場，沿場內跑道傳遞火炬，由最後一名火炬手點燃火盆，並進行收火儀式。

全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強表示，香港賽區的火炬手由各界別組成，包括體育界、贊助機構、義工、青年、殘疾人士和少數族裔，其中有包括來自體育界的不同殘疾類別的運動員。

實施道路管制 58條巴士線及5條專線小巴受影響

為配合火炬傳遞舉行，警方和運輸署會因實施相應的道路管制和公共運輸安排，包括灣仔北、尖沙咀海旁及啟德體育園一帶的將實施封路及特別交通安排，所有受影響道路將在火炬傳遞後適時開放，受影響路段包括：

(1) 灣仔北

- 金紫荊廣場外的一段博覽道東上午8時起封閉；

- 博覽道、中環及灣仔繞道隧道（東行）往博覽道的支路、及博覽道東上午9時起封閉；

- 龍和道及鴻興道等一帶道路將間歇性封閉；

(2) 尖沙咀海旁一帶

- 梳士巴利道、廣東道、九龍公園徑、漢口道、彌敦道、中間道、漆咸道南、康運徑、麼地里、及紅磡繞道等上午8時30分起封閉；

- 康莊道、漆咸道北、東九龍走廊將間歇性封閉。

(3) 啟德體育園一帶

- 宋皇臺道啟德青年運動場旁的上落客區上午8時起封閉；

- 東九龍走廊、九龍城道及宋皇臺道將間歇性封閉。

此外，中西區海濱長廊（中環段）部份路段、金紫荊廣場和灣仔臨時海濱花園亦會在活動期間臨時封閉。

2025年11月24日，殘特奧會有關火炬傳遞及義工服務的新聞發布會在廣州舉行。圖示（右起）全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強、殘特奧會組委會副秘書長和殘特奧會廣東賽區執委會副主任陳學軍、澳門賽區籌備辦公室主任潘永權和其他嘉賓出席新聞發布會。（政府新聞處圖片）

由於臨時道路封閉及交通管制措施影響，行經灣仔博覽道東、尖沙咀碼頭巴士總站、彌敦道及梳士巴利道一帶的合共58條專營巴士路線及5條專線小巴路線，會由當日首班車起調整服務。當中，九巴8P號線（海逸豪園—尖沙咀（循環線））將會暫停服務，其餘受影響巴士及小巴路線，則需臨時改道或停用／遷移於受影響地區內的相關站點，並會於道路重開後陸續恢復正常運作。

由於火炬火炬亦會以渡輪及開篷巴士運送至啟德體育園，沿途將會有臨時管控措施。灣仔往來尖沙咀渡輪航線，預計在上午約9時30分至10時45分期間，或會因應實際情況而需臨時調整服務；灣仔北、西九龍及東九龍的交通亦會較為繁忙。運輸署呼籲前往受影響地區的市民和旅客，應預早計劃行程，並盡量使用鐵路服務，避免駕車前往有關路段。

另外，警方將於11月29日上午8時30分至中午12時，在火炬傳遞路線向外伸延兩公里範圍設立臨時限制飛行區，除獲正式授權的小型無人機外，限制其他小型無人機進入。